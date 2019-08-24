騙倒國安局！少將林國欽「用代號」訂100條私煙　人還在總統府服勤

▲林國欽。（資料照／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國安特勤私菸案經由台北地檢署偵辦後，除了永和警衛室外衛主任陳逸夫有買40條菸，內衛主任林國欽也被查到訂購100條免稅菸。儘管兩人皆有涉案，但陳逸夫12日就已被調回陸軍擔任委員，林國欽除了未在第一時間自清，騙倒國安局之外，同樣透過下屬買菸的他，數量也比陳逸夫多，卻躲過處分，人還在總統府服勤，令外界質疑背後是否有高層撐腰？

▲立委黃國昌爆料華航高層幫國安人員走私免稅菸。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

北檢在23日宣布私菸案偵結並公布全案細節，檢調發現參與團購的大戶中，買最多的是負責總統官邸維安的永和警衛室少校侍衛官徐兆峰，他花了76萬8540元買了1037條。至於永和侍衛室兩名少將陳逸夫、林國欽，也分別購買40條、12條；另外總統貼身隨扈、被稱為「特勤郭雪芙」的張嘉玲，被查出花了6萬7千元替男友買了100條香菸。

此外，國安局特勤中心警安組上校林志建，涉購買565條未稅菸品，並轉賣給長祥公司，牟利3.5萬，是唯一承認轉賣菸品的軍官，被認定違反《貪污治罪條例》及《稅捐稽徵法》，遭檢方起訴。

檢調發現，國安局在啟動自清調查時，陳逸夫是主動坦承有買菸，但林國欽並未承認訂購私菸，後來被發現他有向吳宗憲訂100條私菸，且在名單中是以代號註記。也就是說，林國欽在當時填寫自清名單時，並未承認有訂購香菸，欺騙了國安局政風處，最後卻被檢調狠狠翻出，而事發至今總統府和國安局皆未向外界說明此事。

讓外界相當詫異的是，總統府和國安局口口聲聲說此案一定辦到底，陳逸夫12日就已被調回陸軍擔任委員，且一年內若沒有派職，將會直接退伍；但林國欽除了未在第一時間自清，同樣透過下屬買菸的他，數量也比陳逸夫多，卻躲過處分，人至今還在總統府服勤當中。

從整起私菸案世界看出，老實承認買菸的，被調職回軍，抵死不從的卻留任出勤，令外界質疑是否背後有高層撐腰？國安局一再強調購菸的目的都是自用、代購、餽贈，結果卻有高階人員上校副組長轉賣獲利，就看宣示要查辦到底的國安局長邱國正，是不是真心有想要查辦到底，咎責無上限。

▼邱國正在國安局私菸案說明記者會提到，將下重手處理。（資料照／記者湯興漢攝）