未懲處林國欽？　國安局：將檢討回軍與行政懲處





▲林國欽。（圖／記者徐政璿攝）

記者袁茵／台北報導

國安特勤私菸案經由台北地檢署偵辦後，內衛主任林國欽被查到訂購100條免稅菸，人卻還在總統府服勤，相比之下買了40條菸的永和警衛室外衛主任陳逸夫已被調回陸軍擔任委員，使外界質疑林國欽背後是否有高層撐腰？對此，國安局25日回應，對於初期未行自清現遭偵查涉案者，即予檢討回軍與行政懲處。

北檢在23日宣布私菸案偵結並公布全案細節，檢調發現參與團購的大戶中，買最多的是負責總統官邸維安的永和警衛室少校侍衛官徐兆峰，他花了76萬8540元買了1037條。至於永和侍衛室兩名少將陳逸夫、林國欽，也分別購買40條、12條；另外總統貼身隨扈、被稱為「特勤郭雪芙」的張嘉玲，被查出花了6萬7千元替男友買了100條香菸。

檢調發現，國安局在啟動自清調查時，陳逸夫是主動坦承有買菸，但林國欽並未承認訂購私菸，後來被發現他有向吳宗憲訂100條私菸，且在名單中是以代號註記。也就是說，林國欽在當時填寫自清名單時，並未承認有訂購香菸，欺騙了國安局政風處，最後卻被檢調狠狠翻出，而事發至今總統府和國安局皆未向外界說明此事。

讓外界相當詫異的是，總統府和國安局口口聲聲說此案一定辦到底，陳逸夫12日就已被調回陸軍擔任委員，且一年內若沒有派職，將會直接退伍；但林國欽除了未在第一時間自清，同樣透過下屬買菸的他，數量也比陳逸夫多，卻躲過處分，人至今還在總統府服勤當中。

針對台北地檢署日前公布菸品案首波偵結訊聞，使外界質疑林國欽背後有高層撐腰？國安局25日回應，台北地檢署日前就菸品案調查公布，並對本局部分涉案人員提起公訴，本局即就初始行政調查，人員自清內容進行比對，對於初期未行自清現遭偵查涉案者，即予檢討回軍與行政懲處。本局仍將依據檢察機關公布調查結果，賡續辦理懲處作業。