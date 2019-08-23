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私菸風暴／華航內部諜對諜　「他是工會的不要說，免得亂講出去」

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▲▼ 華航空品處協理于堯因私菸案自行到台北地檢署作證 。（圖／記者劉昌松攝）

▲華航空品處協理于堯在工作群組提醒同事，不要把國安訂購免稅菸數量告訴工會成員。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國安私菸案偵查告一段落，卻意外揭露華航內部至今存在的工會與非工會間存有隔閡，台北地檢署為追查華航配合國安人員大量訂購私菸過程，扣得專機人員的LINE群組對話，發現空品處協理于堯在工作群組叮嚀同事「有個叫危OO的，他是工會的，跟國安交易時要小心，免得他亂講出去」，檢察官據此證明，于堯等人明知超賣免稅菸違法仍涉嫌圖利。

▲▼2016年的華航罷工事件，是台灣航空史上第一次的罷工事件。（資料圖）

▲華航2016年間的空服員罷工事件，是台灣航空史上第一次工會組織的罷工事件。（資料圖）

北檢調查發現，總統府侍衛室少校吳宗憲和華航空品處代組長黃川禎商量決定，機邊交貨需以整箱(50條)為單位，才能在專機落地後混入大量的隨機行李中，而訂單上有220條因無法湊滿1箱，則由吳宗憲直接在機上刷卡購買。

但是之後黃上華航網路後台下訂可湊箱的9200條私菸時，發現已經超過系統設定的999條數量限制，黃緊急打電話給華航資管處航機系統部工程師協助，緊急把上限調整為5000。

▲▼ 私菸案華航空品處代組長黃川禎再次遭約談 。（圖／記者劉昌松攝）

▲空品處代組長黃川禎為協助國安訂菸，緊急請資管人員調高網站後台的訂菸上限。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

黃同時在和于堯、空少白梓佑等人組成的華航專機群組中回報，「預定最大數量為999，緊急請資管改」，此時，于則在群組中tag白梓佑「這次還有個修護隨機叫危OO的，他是工會的，@白你跟國安交易時要小心，免得他亂講出去」、「千萬不要說他們(指國安)買了多少菸什麼的」，白則回覆「當然」。

▲▼ 北檢華航複訊。（圖／記者黃彥傑攝）

▲空少白梓佑被指示小心工會的人會把國安訂菸數量「亂講出去」。（圖為資料照／記者黃彥傑攝）

簡短幾句話，不但揭露了華航內部工會與非工會職員之間，從機師、空服員2次罷工至今，始終存在著互不信任的隔閡，也讓檢方相信，于堯等華航人員，名知道自己協助國安大量購買免稅菸有違法之虞，仍涉嫌《貪污治罪條例》對於非主管及監督事務圖利罪，以及幫助逃漏稅等罪嫌。

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關鍵字：私菸,國安局,特勤,吳宗憲,張恒嘉,免稅菸,關務署,團購,華航,空品處,于堯,白梓佑,黃川禎,工會,罷工

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