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私菸10009只取一條！他豪買千條緩起訴　「悲情吳宗憲」790元賠光下半生

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記者莊智勝／台北報導

台北地檢署23日宣布私菸案偵結，並公布全案細節，包括犯罪經過、團購人數、購買數量等，其中登記購買菸品者數量之最，為永和警衛室少校組員徐兆鋒，一口氣就買了1037條；但北檢追查卻意外發現，擔綱本案聯繫、下單訂購的主要人物侍衛室少校吳宗憲，在此次多達10009條的私菸中，不抽菸的他僅買了一條790元的大衛杜夫，還為此賠上自己的軍職生涯、終身俸，後續恐得面臨牢獄之災，堪稱是「史上最悲情」。

整起私菸案中，北檢今偵結後一共起訴13人、緩起訴6人。北檢指出，吳宗憲在行前預購、機上購買一共10009條免稅菸，其中台北關查扣9797條，分別由109人購買。針對國安人員登記購買菸品者，訂購數量最多的前3名分別為永和警衛室少校組員徐兆鋒，購買1037條；永和警衛室駕駛班上士劉尊彰，購買900條；國安局特勤中心警安組上校副組長林志建，購買565條。

▲▼國安局走私免稅菸，特勤吳宗憲。（圖／記者趙永博攝）

▲少校吳宗憲在整起私菸案中負責與華航聯繫、統整下單。（圖／記者趙永博攝）

北撿還意外的發現，不抽菸的吳宗憲對於免稅菸似乎沒有太大興趣，雖然擔綱團購要角，負責與華航聯繫、統整下單，但自己卻僅是象徵性地花了790元購買一條大衛杜夫；但也就因為他身為華航聯繫人、及實際下單訂購人的身分，讓僅買一條菸的吳宗憲被依最重的貪污治罪條例起訴。

對比一口氣購買1037條菸的徐兆鋒，後續獲得緩起訴處分，而只買一條菸的吳宗憲卻賠上下半輩子，不僅軍職生涯宣告全毀，甚至未來的終身俸也告吹，後續還得面臨冗長的司法審判以及牢獄之災。

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私菸10009只取一條！他買千條緩起訴　「悲情吳宗憲」790
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關鍵字：私菸,國安局,特勤,吳宗憲,張恒嘉,免稅菸,關務署,團購,華航,空品處

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