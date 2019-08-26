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「我沒有貪污」私菸案吳宗憲、張恒嘉是否續押　北院下午決定

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▲▼私菸風波，吳宗憲上銬。（圖／記者宋良義攝）

▲吳宗憲先前遭檢察官聲押時喊冤「我沒有貪污」。（圖為資料照／記者宋良義攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦國安私菸案，23日依《貪污治罪條例》等罪起訴國安局、華航等13人，其中總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉雖辯稱「我沒有貪污」、「依照慣例幫大家服務」、「是專案禮遇所以合法」，仍被檢察官聲請收押禁見獲准至今，預計26日下午將移送台北地院，由法官決定是否要繼續羈押2人。

起訴指出，吳宗憲和張恆嘉2人，從2017年10月總統蔡英文的「太平洋友邦之旅」開始，輪流擔任總統出訪行程的行政參謀，2019年7月的「自由民主永續之旅」前，吳宗憲收到華航給的機上免稅品預購單後，不但分送給國安局同仁，還傳LINE到「鳳中同學交流」、「8月一家人遊日本」等親友群組。

▲▼ 國安私菸案張恒嘉 。（圖／記者劉昌松攝）

▲張恒嘉辯稱依慣例幫大家服務，不知道有犯罪問題。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

因最後彙整訂購達9200條免稅菸，無法上機，吳和華航空品處代組長黃川禎商量，依過去數量過多時的往例「機邊交貨」，7月19日下午，張恒嘉收到預計機邊交貨的菸品照片後，傳LINE給吳宗憲：「真的誇張的多」；吳回覆：「比我想像的還多」。

7月22日中午，總統專機返抵國門，吳、張調度軍貨車前往載菸時遭攔截，張辯稱「一慣例幫大家服務，不知道有犯罪問題」，吳則辯稱「延續之前承辦人作法，主觀上認為是專案禮遇所以合法」，甚至在得知遭聲押後，吳還理直氣壯地說「我沒有貪污」，最後仍被檢察官依《貪污治罪條例》中，可處10年以上到無期徒刑的「以公用運輸工具裝運漏稅物品」罪，以及「圖利」、「逃漏稅」等罪起訴。

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