「我沒有貪污」私菸案吳宗憲、張恒嘉是否續押　北院下午決定

吳宗憲今(25日)進棚錄製中天《小明星大跟班》,被問到謝忻與阿翔復出,他表示與謝忻本來就不太聯絡,「大家都是圈內人,希望他們更好」被問到未來是否會發他們上節目,他秒回:「沒有問題,每個來賓都是好朋友,我這一生沒有不歡迎過誰來!」,還提到以前也找過陳沂來上過節目,「但她卻在節目中公然說謊,就get out of my way!」