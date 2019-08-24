示威不斷！印尼封鎖巴布亞網路　派遣千名軍隊進駐

▲印尼西巴布亞省（West Papua）近日發生大規模的動亂。（圖／路透）

實習記者范芷菱／綜合報導

印尼西巴布亞省（West Papua）近日發生大規模的示威，上千名民眾不滿警方對學生言語羞辱是「猴子」、發射催淚彈，於是上街攻擊議會大樓、破壞索龍市（Sorong）的監獄，造成囚犯趁機越獄。為了平息動亂，政府加派1千多名安全軍隊進駐，並暫時限制當地的網路。

▲為了平息動亂，政府加派1千名以上安全軍隊進駐當地。（圖／路透）

據《半島電視台》報導，印尼通信部長魯迪安塔拉（Rudiantara）表示，政府採用「限制機制」，也就是故意放慢網路的速度來過濾訊息，以防止抗議期間騷亂不斷蔓延，「中午和晚上8點啟動，而且只在查亞普拉（Jayapura）、曼諾夸里（Manokwari）、索龍這3個區域進行。」他還強調，「我們之所以這麼做，不僅是為了國家安全，還要避免民眾被惡作劇言論煽動。」同時通信部還與警方合作，檢查社交媒體上的言論；警方稱他們因此發現了2個引發曼諾夸里暴亂的帳號。

▲示威民眾上街頭抗議。（圖／達志影像／美聯社）

通信部在網上公布了他們認為挑起眾怒的一些社交帳號，其中有一個就是關注西巴布亞問題的維權人士科曼（Veronica Koman），卻錯誤引用她的貼文，遭到民眾抗議。科曼也出面回應，限制措施違反了西巴布亞人民的言論自由和獲取信息的權利，而不是限制了惡作劇的傳播。WPNC廣播電視台發言人也補充，「隨著網路的封鎖，人們只能透過電視得知訊息，這也意味著雅加達的言論可以被控制。」

43名學生於17日印尼74週年獨立紀念日當天涉嫌對國旗不敬，隨即遭到警方逮捕；然而警方逮人的過程中，向宿舍發射催淚彈並直呼學生為「猴子」，引起許多巴布亞人的憤怒，所以上街頭抗議。千名示威者19日縱火焚燒當地議會大樓，還燒毀最大城市索龍的監獄，造成250名囚犯趁機逃獄，機場也遭到破壞。為了平息動亂，政府還加派1千多名安全軍隊進駐當地。

▲示威者19日縱火焚燒當地議會大樓，還燒毀最大城市索龍的監獄。（圖／達志影像／美聯社）

西巴布亞地區曾經為荷蘭所屬的殖民地，並在荷蘭的協助下，於1961年12月1日以「西巴布亞共和國」的身分宣布獨立，但建國的印尼也主張擁有該地區的主權。經聯合國裁決後，承認印尼於1969年併吞了西巴布亞；印尼也隨後展開殖民政策，造成雙方衝突不斷。