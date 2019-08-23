「派翠號」斜傾40度沈船前脫困！　航港局：拖回台中港檢修

▲船上40名船員受到驚嚇，所幸都平安脫困。（圖／航港局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

就像災難片！印尼籍派翠工作船（PATRA OFF SHORE）22日在彰化芳苑外海船身傾斜40度，海水猛灌進水，差一點就要沉船，搜救單位緊急到場救援，所幸船上40名船員平安脫困。交通部航港局表示，在22日強力要求下，船東已委託海事業者派遣拖船，利用潮水完成鑽探管水面部分切除，23日上午6時順利拖返回台中港檢修，未造成任何污染。

據了解，派翠號船齡約32年，因探勘管深入海底卡住，設備故障無法收回導致船體隨潮水傾斜約40度，航港局立刻通報海巡署中區分署等搜救單位及運安會，成立海難災害應變小組，緊急佈放3個救生筏及動力救生艇備用，船上40人在22日15時21分全部都被救上船艇。

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航港局表示，22日接獲通報後立即成立緊急應變小組，同時召開第1次緊急應變會議，各救災應變單位、船東委託人及海事業者均出席，會中海事業者說明現場拖救進度，有關船員與工作人員計40人，皆由海巡單位協助派艇接駁送抵台中港安置，過程順利無人傷亡。

航港局說，已對派翠輪限制出港，後續俟船東完成修復並提出船級協會出具適航報告後始可出港作業，確維海上作業及人命安全。

▲「派翠號」傾斜進水，航港局接獲通報立即成立緊急應變小組。