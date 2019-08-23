憂政治入校園！　香港教聯會「反對9月發動罷課」：老師需謹守崗位

▲有許多中學生到中環參與反修例集會。（圖／翻攝臉書「香港電台視像新聞 RTHK VNEWS」）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反修例爭議持續延燒，在即將開學之際，香港10所大學學生會宣布，將從9月2日起展開為期2周的「罷課不罷學」行動，要求政府正面回應訴求。對此，香港教聯會主席黃錦良擔心，政治議題恐會蔓延致校園內，因此反對罷課行動，同時也希望老師們能謹守崗位。

罷課行動宣布後，「中學生罷課籌備平台」近日也進行一項問卷調查，內容顯示，有9成的學生都支持罷課，而有6成支持在9月2日開學日展開行動，因此目前正準備在港島、新界及九龍等地選擇一個地點進行集會，並且計劃每周一進行「無限期罷課」。

▲香港多所大學學生會宣布，從9月2日起將展開「罷課不罷學」行動。

據《香港電台》報導，黃錦良近日針對此事表示，自己非常擔心政治議題會進入校園，也擔憂罷課行動會導致學生走上街頭，參與危險的示威活動，最主要的是，一周一罷課將會嚴重影響到課程進度。此外，他更強調，學校老師要秉持專業、謹守崗位，否則就會影響到學生們的成長和學習過程。

不過，香港眾志副主席鄭家朗先前表示，希望用「每周一罷課一天」的方式進行，會持續收集學生意見調整行動。他坦承，教育局在罷課問題上施壓，中學生要面對很大的心理關口，而政府要反思學生為何要罷課走上街頭，「如果政府正視、處理五大訴求，就能給學生們安全平靜的學習環境。」