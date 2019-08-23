時機到了！杜特蒂應習近平邀請月底訪華　將談南海仲裁　

▲大陸國家主席習近平今年4月25日，在北京人民大會堂會見菲律賓總統杜特蒂。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸外交部發言人華春瑩23日宣佈，應大陸國家主席習近平邀請，菲律賓共和國總統杜特蒂（Rodrigo "Rody" Roa Duterte）將於8月28日至9月1日訪問中國大陸。根據菲律賓媒體ABS-CBN網站報導，菲國總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）表示，「時機已到」，杜特蒂將會在訪華時談到南海仲裁。

根據ABS-CBN的報導，杜特蒂將會在月底訪問中國大陸時，提出馬尼拉於2016年讓大陸的海上主張失效的仲裁勝利，他在本月初時曾表示，「我要去中國談談，我之前沒有告訴過你，在我任期結束之前，我會談論南中國海嗎？」他指出，有「混戰（scuffles）」需要解決。

▲ 南海爭議指南中國海周邊的幾個國家對於部分島嶼的主權歸屬、海域發生的衝突。（圖／路透社）

菲律賓和中國因為南海主權爭執多年，2012年4月雙方船艦在黃岩島對峙，就在菲方撤船後，中方順勢控制黃岩島和週邊海域，馬尼拉當局聲稱中國違反同時撤船的「口頭協議」，促成後來將南海爭議提交國際仲裁的導火線。荷蘭海牙常設仲裁法院在2016年裁決，中國主張的「南海9段線」在國際法之下不具效力，菲律賓在南海仲裁大獲全勝。

不過，也傳出杜特蒂在近日宣布，已批准外交部建議，將成立專家小組研議菲律賓與中國在南海共同探勘油氣的事宜。

根據《新華社》，杜特蒂在去年4月時曾經訪華，並在北京的人民大會堂與大陸國家主席習近平會面，當時習近平表示，「雙方要重信守諾，發揚夥伴精神，保持南海和平穩定，加強海上合作。中方將繼續在禁毒、反恐等問題上全力支持菲律賓人民的正義事業。」當時杜特蒂則回應，「我到中國是為了和平與發展而來。」

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