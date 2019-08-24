柯文哲：戰略要贏總統大選「我下去選最快」　小英連任也不會多差

▲柯文哲認為，戰略是總統大選要贏，「我下去選最快」。（圖／記者林敬旻攝）



記者林彥臣／綜合報導

台北市柯文哲在接受節目專訪時表示，如果戰略是總統大選要贏，「我下去選最快」，當被問到如果蔡英文連任總統時則表示，「大概也不會多差」，美國不會讓台灣垮掉，就生活辛苦一些。

柯文哲和妻子陳佩琪接受電視節目「大雲時堂」專訪內容23日晚間播出，主持人李四端問及如果明年總統選舉由蔡總統勝選，台灣未來會走向另一條路嗎？

柯文哲被問及如果總統蔡英文當選連任的看法時表示，「大概也不會多差」，美國不會讓台灣垮掉，就生活辛苦一些，估計GDP（國家生產毛額）還是維持在2.2萬（美元），但如果大陸經濟制裁台灣，可能還有苦日子。

▲柯文哲認為蔡英文連任，「也不會多差」（圖／合成照）

被問及如果明年不選總統，公元2024年總統選舉是否有把握；柯文哲表示，當然沒把握，就天祐台灣，且他觀察目前國際局勢，美國還是不會放掉台灣，且他曾訪問美國國防部並與對方談過，美國還是很在意台灣，大陸對台灣是採斬首戰術，如果沒把握短時間打下台灣，可能擔心美國介入，台灣「不要讓對方有機會可以被短時間幹掉」，以色列是很好的參考模式。

此外，柯文哲被問到是否要改造台灣政治時說，先提戰略再決定戰術，如果戰略是總統大選要贏，「我下去選最快」，他也不是很笨的人，有辦法操作選戰策略，「但這不是我們來到這個世界上的目的」，也不是台灣社會目前需要的事，所以選舉目的不是輸贏。

至於是否因沒有夠聰明的領導人，台灣才變成目前狀況；柯文哲說，不能說領導人不夠聰明，應該還要包含性格夠堅毅，而總統民選後已換數名總統，國家卻沒比較好，還越來越糟，意味憲政體制有問題，目前體制是強人政治才能有效運作。

李四端追問是否認為前鴻海董事長郭台銘比較好，他說，郭台銘還是要修正，如果蔡總統連任，兩岸關係如何解套很頭痛，像大陸目前停止人民到台灣自由行，接下來可能是團客，台灣還是要面對很大壓力。