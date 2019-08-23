幕後／蔡英文向司機喊「停車停車」　給隨扈2命令...她要下車見馬英九

▲馬英九在金門巧遇蔡英文。（圖／翻攝自馬英九臉書，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文與前總統馬英九23日在金門短暫「雙英會」。據蔡英文貼身人士說，總統在知道後的確主動表示，她要下車跟馬英九打聲招呼，甚至當場交辦2件事：首先，下車由座官陪同就好，其他人不必下車，把維安需求降至最低；其次是要求車隊把車速放慢，除了注意馬英九等跑步一行人的安全外，也擔心錯過而有失禮貌。

蔡英文23日飛往金門出席823六十一週年中樞紀念儀式，在此同時馬英九也在金門。據了解，其實前兩天，特勤在做安全規劃時，就已經知道兩人會在同一條路上碰到，但金防部跟縣市警局，一度建議兩人在抵達時間上可否安排錯開，非外傳所謂要馬英九讓道。

對此，特勤相關人士表示，其實前後任總統的警衛室都有各自的維安考量，但其實雙方的行動方式不同，即便在同一條路上，可是馬英九是步行，而蔡英文是車隊，總的來說維安上根本不會有影響。另一方面，總統府對於兩人可能會碰到一事，態度從最一開始就是開放，認為如果真的遇到，那就是自然互動。府方人士說，今天兩人互動上看來，也的確非常輕鬆自然。

貼近總統人士表示，在結束中樞紀念儀式後，座官就向總統報告，稍等在路上可能會遇到馬英九在跑步，蔡英文當場說，「那如果遇到是不是要下車，去打個招呼」。

該人士說，蔡英文當場交辦2件事：首先，如果真的有遇到馬英九，只要座官陪她下車就好，其他大陣仗的維安人員都不需要下車，把維安需求降至最低；其次，她要求車隊放慢車速，沿路上可能會有跟著慢跑的人，除了注意行車的安全外，她也擔心會錯過而有失禮貌。

據了解，就在車隊前往海印寺的路上，蔡英文與馬英九的警衛室全程聯繫，不斷在確認雙方所在位置。據親近總統人士轉述，當時在一個轉彎處，座官向總統報告，轉彎後就會看到馬英九一行人了，這時候蔡英文挺起身子，盯著車窗外。

親近人士說，當蔡英文在車裡看到一群穿著「大九學堂」白色制服的人時，便馬上喊，「停車！停車！我們下車」；不過因為一群人穿得都一樣，她擔心失禮，在車還未停妥前，趕緊轉頭問幕僚，「咦？馬總統在哪裡？」幕僚則比了比說，「在那裡，馬總統他戴著墨鏡。」

在兩人簡單打了招呼後，蔡英文回到車上則跟幕僚說，這些年輕人滿熱情的，同時也好奇馬英九舉辦的是什麼樣的活動，而幕僚簡單說明後，便繼續下一個行程。