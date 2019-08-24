新北表揚特優里長　75歲最年長里長秉持「用心耕耘、不問收獲」

▲ 為表彰特優里長及民政人員長期為地方奉獻的辛勞。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府23日於新莊典華會館舉行「2019年特優里長及績優民政人員表揚大會」，由市長侯友宜頒發獎牌，表揚122位特優里長及50位績優民政人員，感謝他們長期在基層服務，即時反映民意，讓市政順利推展。

侯友宜表示，新北市轄內人口居全國之冠，市府的各項政策，有賴全市1032位里長協助推動，業務範圍與市民生活息息相關，從路平、燈亮、水溝通，到抓漏、環境衛生等各種疑難雜症，給予里民及時的協助。感謝里長及民政人員在第一線的服務，一起打造幸福新北市。

此次受表揚的特優里長中，最年長為新莊區國泰里長陳金乾，今年75歲的他，秉持「用心耕耘，不問收獲」的態度服務里民，至今已21年；最年輕為36歲的永和區永樂里長許政鎧，與世新大學新聞系學生合作，發行「永樂里民報」，記錄里內大小事，內容涵蓋活動、醫療資訊、社區故事等，用創新思維為永樂里注入新活力。

▲ 最年長為新莊區國泰里長陳金乾，今年75歲的他，秉持「用心耕耘，不問收獲」。

最資深的為中和區廟美里長曾秀美及林口區瑞平里長駱阿標，都是連任10連霸的里長，服務年資也都超過35年，兩人皆熟悉當地環境生態與歷史文化，並成立守望相助隊、安裝監視系統守護里民安全，且協助各項救災工作不遺餘力，不論颱風天災、水溝及道路堵塞、甚至路樹傾倒，均親自前往清理。

另外，還有積極發展地方特色的里長，中和區橫路里長呂星輝運用里內位於山區的特性，積極推動農產品行銷、生態保育、廟宇導覽等工作，營造與都會區不同的地方特色，一手創建「横鹿咖啡」品牌，號召里內農家一起投入，採用天然有機肥料種植，並自己烘豆、研磨，一年大約有200公斤產量，不但獲多項評鑑優等，也提高農民收入。

▲ 最年輕為36歲的永和區永樂里長許政鎧，與世新大學新聞系學生合作，發行「永樂里民報」。

三重區立德里長周宗輝，為讓長者有舒適的運動空間，將里內228公園打造成綠花園，利用公園空白牆面，融入生態景色意象，繪製15幅以野生動物為主題的動物圖像，彩繪精緻栩栩如生，讓人彷彿置身在野生動物園；加上新設置的「地板鋼琴」，琴鍵伴隨樂曲音階亮燈，不僅深受大小朋友喜愛，也提昇里內藝文氣息。

烏來區烏來里長周至剛，積極發展地方觀光，推廣烏來山林生態之美，及原住民泰雅文化。他更是烏來里的行動服務便利商店，無論防災救難、糾紛調解、尋人問事、環境清潔、捕蜂抓蛇等民生大小事，服務熱線全年無休，只要里民有需要，24小時走動式服務，隨時關心里民各項需要。

▲ 最資深的為中和區廟美里長曾秀美，是連任10連霸的里長，服務年資超過35年。

此外，板橋區五權里長吳童、中和區頂南里長謝森儒及廟美里長曾秀美、土城區廣福里長丁科秀、蘆洲區玉清里長楊敬喜、淡水區賢孝里長葉振昌、林口區瑞平里長駱阿標、坪林區水德里長張文進、萬里區崁腳里長郭清標、烏來區烏來里長周至剛等10人服務深獲肯定，今年更獲頒內政部特優里長殊榮。

民政局長柯慶忠表示，為感謝第一線服務人員長期深耕基層，自100年起藉由表揚活動肯定基層工作人員，至今共表揚910名特優里長及350名績優民政人員。近期也設臉書粉專及Line等社群，接收更多里長及民政人員的建議事項，透過數位化方式，即時解決問題，讓民眾更有感。