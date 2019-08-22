▲ 新北推小農電舖直銷站，結集歷屆文旦冠軍一次購。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局與八里區農會21日集合2011-2018年新北文旦柚冠軍共同宣傳，搭配「團圓好日子 幸福柚新北」主題，推出「小農電舖直銷站」平台，8月22日至9月6日首次於「Mega City板橋大遠百」9樓威尼斯廣場舉辦展售會，現場報名DIY體驗的朋友，可以免費獲得1顆文旦柚，提前感受滿滿的中秋團圓味。

板橋大遠百表示，新北市有許多品質優良的農特產品，板橋大遠百以行動支持在地小農，供應平台讓優質小農發揮，讓更多消費者，看見新北小農的特色農產品。此次與農業局合作於8月22日至9月6日舉辦文旦柚展售及DIY體驗，在板橋大遠百9樓威尼斯廣場，邀請大家一同來參觀，以行動支持地方特色農產品。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，新北市文旦柚種植面積450公頃，產區集中在八里、淡水、林口等區，其中以八里區種植225公頃面積最大，產量約占全市6成。今年受前2年盛產及年初暖冬影響，文旦柚著果率較常年低，產量預估減少1成。

▲ 新北推小農電舖直銷站，新北文旦柚展售會開跑。

蔡秋煌說，八里文旦柚多為30年以上老欉，一般可在白露前7-10天採收，今年預計8月24日開始採收，目前測試甜度已達到10-13度，大概跟水梨甜度差不多，隨著採收期到來，甜度也會再逐漸提高，今年文旦柚的產量減少但是品質絕佳，歡迎大家趕緊把握機會訂購嚐鮮。

農業局表示，今年集結2011-2018年新北最強柚王，推出「小農電舖直銷站」平台，整合八里區通過3章1Q驗證的文旦柚農，只要在平台下單付款，就可以買到最頂級的新北文旦柚；8月24日、8月28日、8月31日舉辦限量採果體驗一日遊程，歡迎大家來遊產地，吃在地。

來不及報名的朋友也不用灰心，8月31日、9月1日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「團圓好日子 幸福柚新北」文旦柚展售會，現場有最優質的文旦柚展售，還有釣文旦、疊文旦、柚薑幸福植物染DIY及藝人表演等，好吃又好玩，歡迎大家共襄盛舉，把新北市最優質、安心及美味的文旦柚帶回家。

詳細活動資訊可至八里區農會臉書查詢，購買文旦柚產品資訊請洽各產區農會，或直接上「小農電舖直銷站」訂購：https://www.gotobali.com.tw/。

▲ 新北推小農電舖直銷站，板橋大遠百文旦柚展售會。