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為青農打氣！新北健康三寶甘藷　板橋農會、台北希望廣場買得到

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▲ 為青農打氣！新北健康三寶甘藷 板橋農會、台北希望廣場買得到。（圖／新北市農業局提供）

為青農打氣！新北健康三寶甘藷，板橋農會、台北希望廣場買得到。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「新北健康三寶」甘藷消費地展售，於22、23日捷運府中站「板農活力超市廣場」，以及24、25日捷運善導寺站「台北市希望廣場」熱鬧登場，現場能夠買到新北青農生產最新鮮、最對時的健康甘藷，還有各式新鮮農產品、甘藷藷片等加工品美食，歡迎闔家光臨選購。

新北健康三寶甘藷種植在緊鄰大屯山的北海岸，金山、萬里、三芝、淡水、石門都是主要產區，土質為肥沃的火山黑壤土，且有陽明山系清泉灌溉及帶有鹽度的海風吹襲，造就當地所種植的甘藷特別綿密細膩、甜度特別高。

農業局與金山區公所合作，即日起至9月15日周末在金山溫泉公園小農市集，有多種可口好吃的甘藷美食，邀請民眾到北海岸吃當季遊當地，無法到「北海岸地區」的民眾朋友也不要灰心，8月22、23日搭乘捷運到府中站「板農活力超市廣場」，8月24、25日到捷運善導寺站「台北市希望廣場」也都能夠就近採買享用。

▲ 為青農打氣！新北健康三寶甘藷 板橋農會、台北希望廣場買得到。（圖／新北市農業局提供）

▲ 為青農打氣！新北健康三寶甘藷，陳家農舍甘藷台北希望廣場展售。

新北青農陳忠慶經營「陳家農舍」位在金山六股里，所生產的甘藷以鬆綿香軟聞名全台，採用有機農法種植，與大自然共存共榮。陳忠慶表示，北海岸因地理環境特殊，甘藷的特色就是特別綿密、特別香甜，料理方式也有些微不同。

陳忠慶分享一個很簡單在家可製作的料理「炸甘藷」，北海岸甘藷切塊不用裹粉，直接下去炸不會散開，非常Q彈好吃，跟一般甘藷需要裹粉才能油炸不同，也是當地甘藷的特色之一，歡迎民眾這周末到台北希望廣場嘗鮮。

農業局表示，先有通路、再開農路，為了讓每位返鄉歸農的青農、新農能無後顧之憂專注在農業生產上，媒合通路協助小農銷售是首要任務，也邀請大家以實際行動，一同為這些青農及新農打氣，享用新北當季最甜美的健康甘藷。

▲ 為青農打氣！新北健康三寶甘藷 板橋農會、台北希望廣場買得到。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北健康三寶甘藷板橋農會展售。

▲ 為青農打氣！新北健康三寶甘藷 板橋農會、台北希望廣場買得到。（圖／新北市農業局提供）

▲ 金山地區農會甘藷藷片加工品。

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關鍵字：新北,甘藷,青農

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