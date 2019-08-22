▲ 日治、戰後校園文物、老照片，「弦歌不輟」教育影像特展。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

50年前的小學校園生活和現在有什麼不一樣？在那個沒有影印機的時代，月考用什麼方式印考卷？新北市立圖書館與國立台灣圖書館合作，即日起至9月15日在國立台灣圖書館推出「弦歌不輟—新北市教育影像及文物特展」，透過圖書館典藏的各年代校園生活照與新北市15所百年小學珍藏的校園文物，帶大家感受不同時代裡，不一樣的校園時光。

日治時代昭和二年，距今93年前的學生入學資料、戰前運動會的優勝錦旗、日治時期油印考卷用的謄寫板、昭和19年身體檢查票、汐止公學校聯絡簿等均在這項教育影像及文物特展中展出。

新北市圖表示，此一特展透過市圖與國立台灣圖書館，兩圖書館各自將珍藏的地方文獻與台灣重要舊籍等圖書、影像資料展出，帶民眾透過久遠的照片與文物，看到不同時代反映出不同的社會狀況和當時的學校生活。

市圖指出，1968年開始實施9年國民義務教育，是台灣教育史上畫時代的大事；此次展覽特別展出175件珍貴的校園文物、照片與教具，包括九年國教首批校舍的原件照片，及珍貴的《台北州檔案》文號81原件等。

市圖表示，新北市15所百年小學也提供珍貴校園文物，包括日治時期「尖山公學校」（今鶯歌國小）的戰前運動會優勝旗；「三角湧公學校」（今三峽國小）早期油印考卷使用的謄寫板；「板橋公學校」（今板橋國小）教學使用的老算盤；其他還有畢業紀念冊、教職員名錄、學生制服帽子、各種實驗器材等教育文物，讓民眾可以穿梭時光，一窺不同時代的校園生活。

「弦歌不輟—新北市教育影像及文物特展」8月21日至9月15日於國立臺灣圖書館4樓雙和藝廊、6樓臺灣學研究中心展出，歡迎大小朋友一起來看展覽，迎接開工開學。相關展覽訊息請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw/，洽詢電話：02-2953-7868。