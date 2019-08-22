▲ 金山六股里防災社區成果演練，提升社區自主應變能力。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升里民自主防災能力！新北市金山區六股里辦公處22日於市民活動中心舉行防災社區成果演練，透過實際演練使各編組人員更加瞭解里民自主撤離、傷病簡易包紮、樹倒交通管制、及與區級災害應變中心聯繫互動等流程，更將數月所學技能一次展現。

金山區長陳國欽表示，自主防災社區珍貴價值，在於能使救災能量扎根於社區鄰里，防災社區編組是第一線的角色，在公部門行政救災力量尚未抵達鄰里現地前，防災社區在第一時間就能先行啟動緊急應變處置，確保里民生命財產安全，使災損降至最低，於災後可盡速恢復家園。

▲ 金山六股里防災社區成果演練，行政後勤組無線電操作測試。

而於此次利奇馬颱風侵襲期間，鐘鼎平里長於區級災害應變中心宣布2級開設時，就主動率防災社區編組成員巡查鄰里，確實將常時所學應用於災害應變時期，體現防災社區精神。

六股里長鐘鼎平說，近年於里內增加1條潛勢溪流，加上里內人口平均年齡高，里辦公處平時就非常注重災害防救觀念宣導，且現在面臨極端氣候變化頻繁，突發性的強降雨將可能導致農損、淹水，更嚴重的還有土石流的發生，今年度為提高里民自主防災能力，建立社區防救災組織、辦理防救災演練等，著實提升里民對於防災社區的歸屬感及責任心。

▲ 金山六股里防災社區成果演練，整備搶救組路障及警示燈設置演練。

▲ 金山六股里防災社區成果演練，婦人巡田跌倒，關懷救護組包紮演練。