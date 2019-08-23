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嘉義檢調警環結盟　宣示打擊環保犯罪

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▲▼ 嘉義檢調警環結盟，誓言打擊環保犯罪。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義檢調警環結盟，誓言打擊環保犯罪。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升打擊環保犯罪力道，嘉義地檢署特別結合嘉義縣環境保護局於在嘉義縣水上鄉南和村，共同規劃現勘水上鄉非法棄置場址，嘉義縣縣長翁章梁、臺灣高等檢察署臺南檢察分署檢察長張清雲、臺灣嘉義地方檢察署檢察長繆卓然、嘉義縣調查站主任高聰明、嘉義縣警察局局長廖宗山、法務部行政執行署嘉義分署、環保署南區督察大隊、警政署保安警察第七總隊、嘉義縣警察局及環保局等首長親自出席，共同向外界宣誓嘉義縣檢調警環正式結盟，未來將強力執法捍衛全縣民生活環境品質。

▲▼ 嘉義檢調警環結盟，誓言打擊環保犯罪。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，現今不法業者犯罪手法不斷翻新，又以廢棄物相關之環保案件最難偵辦，從早年隨意棄置，漸漸轉變為使用人頭租賃廠房、空地堆置，企圖隱匿並增加執法人員在查緝上的困難，更有不肖業者藉由「一地三賣」手法謀取暴利，所以更應強化環保局與檢調、警察、行政執行等機關合作機制。

檢察長張清雲提到月初嘉義地檢署所偵破「非法收受廢棄物 不法獲利逾千萬元」的案件，也是透過民眾檢舉，再由檢察官與警察機關、環保局跨域合作，統整各單位專業職能，聯合打擊不法，凸顯「檢警環結盟」已然成為跨機關合作，最成功的鑽石聯盟。

檢察長繆卓然表示，國土案件的查緝一直是本署非常重視的區塊，包括山坡地的保育、水土的保持、森林維護、區域計畫、廢棄物棄置…等，和民眾生活環境息息相關，可說是最接地氣的案件類型，此類案件的偵辦往往受到民眾的高度關注，對於環保人員在依法執行稽查的過程中，對於暴力妨害公務事件，

對於暴力妨害公務事件，本署絕對作為執法人員最堅強的後盾。在嘉義地區檢、警、環、廉之跨域合作已有相當豐富之經驗，查緝之聯繫亦屬綿密，期透過本活動，更喚起全民對保護居住環境之意識。另外也提醒大家明年第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，也可以使用QR code科技反賄。

環保局長張根穆也說近年陸續發現有不法業者趁雨天以暗管偷排廢水、借夜色掩護偷排廢氣或任意棄置廢棄物造成環境污染，故該局除了逐年擴充增加稽查人力及車組外，並陸續購入科技執法工具，以利追查污染來源。

本次結盟活動除將各機關的人力和資源結合的軟實力外，也要因應科技社會，例如:「環境污染監控設備推廣計畫」，善用新型科技工具，如空拍機、遠端監視系統、空污遙測設備、遠端連續監測設備等，來協助查緝環境汙染工作，結合大家的力量，強化行政與司法的橫向聯繫，以利迅速破案，達到展現政府公權力、督促事業遵守法令及維護民眾生活環境品質的三贏成效；並請民眾一起共同守護我們的生活環境品質，除不任意製造污染外，如發現有環境犯罪能迅速提出檢舉（公害陳情專線：0800-066666、05-3620808、3620800或掃QR code 通報）。

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關鍵字：打擊環保犯罪,結盟

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