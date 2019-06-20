環檢警結盟打擊污染　查獲3家事業違規2家處停工

▲台南市環檢警結盟打擊污染，查獲3家事業業者違規，其中2家處停工。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局6月19日下午，會同警政署保七總隊第三大隊第三中隊及環保署南區督察大隊共40餘人，兵分六路同步稽查新化區、學甲區、白河區、永康區等6家業者，查獲3家工廠違反廢棄物清理法、空污防制法或水污防治法等相關法規，最高可處2千萬元罰款及停工處分。

環保局在接獲民眾檢舉通報後，經環檢警結盟相關單位長期以科學儀器監控蒐證，確認有違法及污染環境之虞，19日動員40餘人，聯合出擊，19日傍晚查獲新化區有一家畜牧場，經查核發現該場現場多設置一處地上貯水池，並以專管偷排豬隻糞尿嚴重污染河川，導致河川水質不佳，違反水污染防治法；學甲區一廢塑膠再利用廠，未取得再利用許可，進行廢塑膠再利用工作，固定污染源設置與操作許可證已逾期限，違反事業廢棄物清理法及空氣污染防制法告發；白河區有一家養雞場，雞屍任意棄置且未設有防止雨水滲透之設備或措施，貯存區未以中文標示廢棄物，依違反事業廢棄物清理法告發。

環保局說，這些違規行為將以違反水污染防治法、廢棄物清理法及空氣污染防制法規定告發，最高可罰2千萬元，情節重大者，得令其停工停業。