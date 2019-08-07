雲端最前線／郭台銘參選總統呼聲高　結盟王、柯打趴蔡韓

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台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」。有媒體民調顯示，只要郭柯王三人結盟，三人所形成的勢力恐讓藍綠選情大崩盤。另外，柯文哲強調，「台灣民眾黨」容許有「雙重黨籍」的人加入，是否在對郭及泛綠泛藍人士喊話，引發關注。同時國民黨立即祭出反擊，表示黨員加入民眾黨一定開除黨籍，此舉被認為是阻止郭董勢力離開國民黨，但藍營這個政策，留得住郭董嗎？還是會弄巧成拙？藍營高層私心不斷，導致全黨陷入「絕對分裂」，藍營大老誰該負全責？《雲端最前線》7日邀請前台北市議員楊實秋、台北市議員徐巧芯、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討2020局勢發展。

▲蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）



柯文哲選在6號生日當天，成立「台灣民眾黨」，郭王雖然雙雙缺席卻同時送上花籃祝賀，有趣的是，兩人都使用藏頭詩寫下賀詞，其中，郭台銘的花籃賀詞兩句開頭為「台」﹑「銘」，而王金平則是在兩句祝賀語的結尾下了「金」、「平」，這兩個花籃無形中是否透露了「郭王配」的玄機，值得持續關注。

不過，針對「台灣民眾黨」容許「雙重黨籍」，國民黨發言人洪于茜表示，國民黨是一剛性政黨，依照本黨黨章規定，若是本黨黨員在仍具黨員身分加入其他政黨，依照情形開除或撤銷黨籍，此舉被認為是阻止郭董勢力離開國民黨，但藍營這個政策，留得住郭董嗎？還是會弄巧成拙？藍營高層私心不斷，導致全黨陷入「絕對分裂」，藍營大老誰該負責？柯文哲不論要挺郭戰2020或自己參選，光是有中間選民支持，恐怕難敵藍綠大軍，該如何立足2020？《雲端最前線》7日邀請前台北市議員楊實秋、台北市議員徐巧芯、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討2020局勢發展。

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