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捍衛大台南環境　環檢警結盟座談會緊密合作打擊環境犯罪

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▲台南市政府舉行「大台南環檢警結盟第9次座談會」，由市長黃偉哲與台南地檢署檢察長林錦村共同主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府舉行「大台南環檢警結盟第9次座談會」，由市長黃偉哲與台南地檢署檢察長林錦村共同主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府6月11日舉行「大台南環檢警結盟第9次座談會」，由市長黃偉哲與台南地檢署檢察長林錦村共同主持，黃偉哲市長感謝結盟單位通力合作，維護大台南環境，有效打擊環境犯罪。

環保局表示，會持續強化環檢警結盟擴大稽查功能，只要接獲民眾通報污染陳情案件，即刻派員前往稽查，24小時全年無休，定能嚇阻不法業者污染環境，維護市民享有乾淨生活的權利。

環保局說，座談會計有行政院環境保護署、交通部公路總局、經濟部水利署南區水資源局、經濟部水利署第六河川局、警政署保安警察第七總隊、台南市環保局、警察局、水利局、農業局以及環保團體共50個機關團體約100人與會。

▲台南市政府舉行「大台南環檢警結盟第9次座談會」，由市長黃偉哲與台南地檢署檢察長林錦村共同主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局統計，2011年迄今，環檢警結盟查獲的水污染、事業廢棄污染及空氣污染案件達496件，函送法辦63件及裁處停工43件。台南市在河川巡守志工長期監測舉發污染，配合環檢警結盟稽查，河川水質已明顯改善。主要河川急水溪、鹽水溪、二仁溪嚴重污染長度，自2003年起逐年下降，至2018年二仁溪嚴重污染長度已減少77.3％（50公里）最多，鹽水溪 60％居次（17公里），急水溪 41.4％（27公里）。

另外二仁溪結合社區志工及民間力量推動環境教育防治污染，流域生態也好轉，生態調查魚種數從2007年的13種增至2015年的39種，增加200％。去年又在出海口捕獲屬於中度污染至乾淨水域中耐污性物種「藍斑背肛海兔」，足見二仁溪感潮帶水質明顯改善，生態多樣性日益豐富。

黃偉哲強調，環檢警藉由座談充分討論，找出更好的方法打擊環境犯罪，結合河川巡守隊志義工的力量防制污染，一起守護河川，定能提升大臺南的環境品質。籲請市民共同關心環境，發現污染請打1999專線或環保局公害陳情專線0800-066666檢舉。

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關鍵字：捍衛,大台南,環境,結盟,環境犯罪

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