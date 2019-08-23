年改釋憲結果出爐　李來希：1/11下架民進黨...改變立院重新修法

記者邱中岳／台北報導

國民黨立委聲請軍公教年改釋憲，大法官在23日下午4時許做出釋字781、782、783號3份解釋，而李來希針對釋憲結果表示，這是割裂式的解釋方式，主體結構不違憲，但其實枝微末節都是違憲。

23日司法院針對年金改革做出釋憲，場外八百壯士則在下午4時許到司法院門口等候解釋結果，但結果出爐卻另場外八百壯士感到傻眼，最後吳斯懷則表示，只能在2020年1月11日選舉讓下架民進黨。

▲吳斯懷率領八百壯士到司法院門口等待釋憲結果。（圖／記者宋良義攝）

中華民國全國公務人員協會理事長李來希表示，解釋結果完全在意料之中，這是一個割裂式的解釋，司法的解釋表達沒有偏袒任何人，雖然主體結構不違憲，但許多枝微末節的部分均有違憲問題。

李來希也說，政府應該要信守契約承諾，大法官這樣說都是在替政府解套，這已經不是單純的法律問題，而變成政治問題，希望明年能夠透過選票改變立院結構。

▲李來希得知解果表示透過明年選舉下架民進黨。（圖／記者宋良義攝）

李也指出，司法院下午4點公布結果，但早上就收到立法院要針對釋憲結果召開公聽會，認為司法沒有獨立。最後活動也在下午4時30分左右結束，現場聚集的4百多人也依序離開現場。

【相關新聞】

快訊／軍公教年改釋憲案公布 年改條文大部分合憲、僅一項違憲