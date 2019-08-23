郭柯王合體完　柯P怒轟歷朝：遇困難就推給扁維拉、馬維拉

▲柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

牽動2020大選的郭柯王聯盟，三人終於在八二三炮戰紀念日這天終於同台。隨著三方結盟勢在必行，柯文哲在下個行程受訪時也開炮，有時候政治還是要務實，「我就很討厭每天那些不務實的事情讓整個國家停滯」，期望的是一個在做事的政府，怒轟過去不論誰執政，「每次遇到困難，推給不管是扁維拉還是馬維拉，然後就呼嚨事情就過去。」

談到3人結盟，柯文哲直言，重點不是在選舉的輸贏，重點是說怎麼做可以讓台灣至少在可見的未來，能夠平平安安地度過。他還說，現在中美大戰、香港抗爭攪一攪、弄一弄，其實台灣還是有很多困難，「所以我們還是希望說，台灣有沒有一個比較好的方式，可以度過這個危險期。」

「有另外一個想法是這樣，從1994到現在，台灣政治的主流就是藍綠、意識形態的抗爭」，柯文哲說，是不是有一次機會，可以讓國家治理變成一個選舉當中被討論的主題？」直言不希望2020的選舉是恐懼跟仇恨的較量，但是能不能做到，這要努力。

至於努力的方向？柯文哲表示，有時候政治還是要務實，「我就很討厭每天那些不務實的事情讓整個國家停滯」，隨便講一個，今天這個雙語教育，台北市從2個學校開始，到明年要變24個學校，「單單要準備師資教材，哇，這就大工程」，還有236個學校校園全部光纖網路、free wifi、國小三年級以上全部有ipad，「講起來很簡單，你去做看看，還要做校園硬體的防竊計畫，政治要落實在人民生活的每一天。」

柯文哲表示，「我很討厭每天在政治上看到，全都口水戰沒在做事情」，能不能有一個比較務實，在做事的政府。但柯說，這是他的個人的期望，「然後不要每次遇到困難，推給不管是扁維拉還是馬維拉，然後就呼嚨事情就過去。」