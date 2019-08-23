載菸需要5輛車！吳宗憲分二波「借4公用貨車」　一同闖關走私

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

國安局私菸案第一波於23日宣告終結，北檢一共起訴13人，包括侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉、華航空中用品服務部副總邱彰信等。北檢今早召開記者會，對案情疑點逐一說明，此次總統出訪專機由邱彰信裁示對「免稅菸品訂購數量完全不設限」，並由空品處代組長黃川禎提供價目表給吳宗憲，再由吳發予各單位。而吳宗憲在出訪前就已預購9200條香菸，並預估需要5輛貨車載運，除侍衛室自有1輛外，還向總統府交通科、國安局特勤中心調借另外4車「一起走私」。

▲國安局私菸案第一波於今日偵結，北檢一共起訴13人。（圖為吳忠憲／記者宋良義攝）

北檢指出，吳宗憲收到品項價目表後，透過LINE群組等方式開啟「團購」，第一波9200條香菸預購名單零零總總共有68人，其中國安局人員12人、憲兵指揮部1人、侍衛室人員55人；且這68人中，還有部分人士扮演「代購中盤」角色，其下請託代購者還有36人，其中國安局人員14人、總統府侍衛室人員1人、憲指部人員1人、另還有20人為民間人士。

▲邱彰信裁示對「免稅菸品訂購數量完全不設限」。（圖／記者趙永博攝）

此次吳宗憲早在總統專機出訪前，就已經刷卡預購9200條香菸，並計畫「免稅菸品不上機」，而採取「機邊交易」，讓商品先裝箱存放華膳倉儲中。北檢調查，吳宗憲出訪前就已經縝密計算過購買菸品數量，經預估後發現返國當天至少需要5輛公家貨車載運，除了出動侍衛室自有的1輛貨車外，還於出訪前一周先至總統府交通科洽借2輛總統府宮用貨車，並於出訪後，交由張恒嘉於7月19日再向國安局特勤中調借2輛貨車。

為規劃機邊交易模式細節，邱彰信與空品處協理于堯、空品處代組長黃川禎還邀請吳忠憲、張恒嘉等成立LINE群組，規劃交貨、載運等細節以掩人耳目，不料全案最終仍是曝光。

北檢表示，本案以主任檢察官帶領檢察官、及檢察事務官團隊辦案方式，於1個月內總計訊問204人、調閱監視器25支、向23家金融機構查核44人之金融帳戶、向各有關單位函查資料110筆，並執行搜索3次，共搜索23處、受搜索人20人。全案於23日宣告「第一波」偵結，共起訴13人、緩起訴6人，後續將再追查歷次總統出訪專機團購免稅菸品等案。

▲華航空品處代組長黃川禎。（圖／記者趙永博攝）