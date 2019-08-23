私菸風暴／台北檢調約談近200人、偵辦1個月！吳宗憲、張恒嘉等人遭起訴

▲台北地檢署偵辦國安私菸案，起訴吳宗憲等多名國安局人員。（圖為資料照／記者趙永博攝）

記者劉昌松／台北報導

國安局人員常年趁總統出訪專機，透過華航夾帶免稅菸回國，甚至演變成年度團購大事，華航在2019年總統出訪前，主動提供免稅品型錄，由總統府侍衛室少校吳宗憲彙整訂菸數量，團購萬條免稅菸，在調度公務貨車載菸時遭人贓俱獲，台北地檢署歷經1個月偵辦，今（23日）依違反貪污治罪條例之圖利罪、及違反稅捐稽徵法等罪起訴吳宗憲、張恒嘉等多名被告。

▲立委黃國昌爆料華航高層幫國安人員走私免稅菸。（圖為資料照／黃國昌辦公室提供）

總統蔡英文2019年7月22日剛結束自由民主之旅，返抵國門的同時，5輛隨行貨車遭海關與調查局人員攔截；幾乎同一時間，立委爆料特勤人員利用專機走私香菸。當天晚上，總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉等10人被移送台北地檢署，吳、張2人備聲押獲准後，檢調陸續約談國安局、華航、華膳、關務署等近200人次，並多次到總統官邸旁的特勤宿舍、侍衛室以及華航、華膳公司進行搜索、調卷。

▲國安局私菸案爆發後，華膳倉庫大門深鎖。（圖為資料照／記者沈繼昌翻攝）

根據調查，國安人員最早從2006年的陳水扁政府時代，利用總統進出國門的通關禮遇機會，夾帶免稅菸品回國，近年疑因菸稅提高，單價幾乎翻倍，每次跟著總統行程「回來」的菸量越來越多，這次蔡英文自由民主之旅前，就是由吳宗憲拿到華航的免稅品型錄後，轉交給國安特勤各組值班人員，然後由各組填寫訂購單。

吳宗憲回收、彙整訂購數量傳真給華航窗口，再由訂購人自行支付現金、匯款、轉帳給吳，吳統一刷卡付款，但訂購爆量，華航聯繫借用華膳倉庫存放，等專機在7月22日返台後，由吳宗憲調度貨車前往倉庫載運，然後混入總統車隊企圖挾帶離開桃園機場時，遭長期監控的關務署與調查局幹員攔下，揭開這場延燒1個月的私菸風暴。