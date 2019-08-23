　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

私菸風暴／台北檢調約談近200人、偵辦1個月！吳宗憲、張恒嘉等人遭起訴

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國安局吳宗憲涉走私香菸遭聲押。（圖／記者趙永博攝）

▲台北地檢署偵辦國安私菸案，起訴吳宗憲等多名國安局人員。（圖為資料照／記者趙永博攝）

記者劉昌松／台北報導

國安局人員常年趁總統出訪專機，透過華航夾帶免稅菸回國，甚至演變成年度團購大事，華航在2019年總統出訪前，主動提供免稅品型錄，由總統府侍衛室少校吳宗憲彙整訂菸數量，團購萬條免稅菸，在調度公務貨車載菸時遭人贓俱獲，台北地檢署歷經1個月偵辦，今（23日）依違反貪污治罪條例之圖利罪、及違反稅捐稽徵法等罪起訴吳宗憲、張恒嘉等多名被告。

▲▼立委黃國昌爆料，華航高層幫國安人員走私免稅菸。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

▲立委黃國昌爆料華航高層幫國安人員走私免稅菸。（圖為資料照／黃國昌辦公室提供）

總統蔡英文2019年7月22日剛結束自由民主之旅，返抵國門的同時，5輛隨行貨車遭海關與調查局人員攔截；幾乎同一時間，立委爆料特勤人員利用專機走私香菸。當天晚上，總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉等10人被移送台北地檢署，吳、張2人備聲押獲准後，檢調陸續約談國安局、華航、華膳、關務署等近200人次，並多次到總統官邸旁的特勤宿舍、侍衛室以及華航、華膳公司進行搜索、調卷。

▲▼國安局私菸案，華膳倉庫大門深鎖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國安局私菸案爆發後，華膳倉庫大門深鎖。（圖為資料照／記者沈繼昌翻攝）

根據調查，國安人員最早從2006年的陳水扁政府時代，利用總統進出國門的通關禮遇機會，夾帶免稅菸品回國，近年疑因菸稅提高，單價幾乎翻倍，每次跟著總統行程「回來」的菸量越來越多，這次蔡英文自由民主之旅前，就是由吳宗憲拿到華航的免稅品型錄後，轉交給國安特勤各組值班人員，然後由各組填寫訂購單。

吳宗憲回收、彙整訂購數量傳真給華航窗口，再由訂購人自行支付現金、匯款、轉帳給吳，吳統一刷卡付款，但訂購爆量，華航聯繫借用華膳倉庫存放，等專機在7月22日返台後，由吳宗憲調度貨車前往倉庫載運，然後混入總統車隊企圖挾帶離開桃園機場時，遭長期監控的關務署與調查局幹員攔下，揭開這場延燒1個月的私菸風暴。

ET快訊
石虎列車美女設計師素顏直播坦承圖是買的　網酸爆：原來這麼好當
私菸風暴／台北檢調約談近200人！吳宗憲、張恒嘉等人遭起訴
LIVE／823砲戰日！「郭柯王」結盟起手式　三人合體登場
LIVE／白鹿颱風海警！下午陸警明登陸　東南部、高屏防強風大

關鍵字：私菸,國安局,特勤,吳宗憲,張恒嘉,免稅菸,關務署,團購,華航,空品處

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

出席823砲戰活動　郭台銘：捍衛中華民國決心永不改變

823紀念日結盟 柯文哲：王金平、郭台銘讓活動更有意義

嗆韓國瑜「平日市長六日選總統」不切實際　鄭文燦：韓粉難擴張

私菸風暴／台北檢調約談近200人、偵辦1個月！吳宗憲、張恒嘉等人遭起訴

LIVE／823砲戰日！「郭柯王」結盟起手式　三人合體登場

影／韓國瑜自爆追蹤器「真的自爆」…潘恒旭、藍議員接力挺　一天後遭王淺秋翻盤打臉

郭柯王823同框！王金平、郭台銘搶先到場　東道主柯文哲壓軸

王家俊／郭台銘的結，解鈴還須繫鈴人

徐永明批韓國瑜「草包不住火」：國民黨換侯可能還有救

「館柯會」日期曝！　苦苓提7個問題：相信你不會讓柯文哲蒙混過關

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

男選手飆《寂寞先生》Key超高　哈林、李榮浩一轉身驚：我還以為是女的

漁船遭烈火吞噬！海巡急救狂喊 火燒駕駛艙船長淚棄「多年夥伴」

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

鬼鬼.蔡旻佑大鬧《明星鍵盤手》 「一刀剪進手指濺血」...夭壽喔！

出席823砲戰活動　郭台銘：捍衛中華民國決心永不改變

823紀念日結盟 柯文哲：王金平、郭台銘讓活動更有意義

嗆韓國瑜「平日市長六日選總統」不切實際　鄭文燦：韓粉難擴張

私菸風暴／台北檢調約談近200人、偵辦1個月！吳宗憲、張恒嘉等人遭起訴

LIVE／823砲戰日！「郭柯王」結盟起手式　三人合體登場

影／韓國瑜自爆追蹤器「真的自爆」…潘恒旭、藍議員接力挺　一天後遭王淺秋翻盤打臉

郭柯王823同框！王金平、郭台銘搶先到場　東道主柯文哲壓軸

王家俊／郭台銘的結，解鈴還須繫鈴人

徐永明批韓國瑜「草包不住火」：國民黨換侯可能還有救

「館柯會」日期曝！　苦苓提7個問題：相信你不會讓柯文哲蒙混過關

馬自達Skyactiv-X引擎再度延後上市　只因燃油品質搞不定？

出席823砲戰活動　郭台銘：捍衛中華民國決心永不改變

日韓《軍情協定》撕毀…美國聯手夢破裂：很失望！這3國樂見「趁機挑撥」

潘彥孝醫師／缺牙怎麼補？　淺談「植牙」二三事

823紀念日結盟 柯文哲：王金平、郭台銘讓活動更有意義

專家預估下周油價出爐　95汽油逼近28元大關加油要快

炒烏龍Q彈、料多！台南巷弄內文青咖啡店　必點超夯咖哩飯

星粉超狂　週五Note 10取貨、週三晚上11點就在微風南山門市排隊

陸專家稱「台灣買快淘汰的F-16V被當凱子」　我軍斥：是4.5代戰機且CP值高

河濱公園出沒「正妹夜跑團」　一看整排「女神級藝人」網暴動求巧遇

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選，藍綠候選人底定，但可能有第3組人選的傳聞不斷。《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！

政治熱門新聞

獨／郭台銘訴求「報備參選」和韓..

幕後／韓國瑜美商演說　外商代表..

呂秀蓮嗆蔡英文：自負又自大！

LIVE／「郭柯王」結盟起手式..

華王大飯店11月歇業　高雄市府..

即／讓90位日籍官員空等25分..

美軍研究船掛我國旗　訪台停基隆

盧秀燕補強人事團隊完成作戰準備

追蹤器羅生門　謝龍介：確實有看..

私菸案　吳宗憲、張恒嘉等人遭起..

「館柯會」日期公布　苦苓提7問

韓國瑜追蹤器風波　局長打臉潘恒..

三王世紀同框　柯文哲、郭台銘、..

2020總統大選　兩大黨桃園輔..

更多熱門

相關新聞

《玩很大》綠茶放生NONO回去換褲子　被罵翻

《綜藝玩很大》開播後話題不斷，20日播出五週年特輯的下集，共邀來10位來賓，一同闖關搶奪「五週年特別企劃」門票，綠茶在闖關過程中，竟然丟下搭檔NONO跑回去換褲子，讓NONO當場傻眼，網友看了更狂酸：「綠茶真的雷」。

私菸案查出「小金庫」？相關單位應到立法院報告

國際班機免稅菸酒電子管理　下周上線

破史上最大私菸工廠　可做成78萬包香菸

緝毒犬　黑色拉拉最厲害

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 王令麟 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

獨／郭台銘訴求「報備參選」和韓國瑜一決勝負

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」

白鹿登陸點出爐穿台！周六強風豪雨

白鹿路徑歪了！恐登陸1天穿南台

她穿5件真理褲爆紅！鴨子坐實測超羞

麻衣兒子不是王永慶轉世？通靈大師揭真身

女網友公審快遞員　反被萬人罵爆

白鹿颱風海警　中心明午東部登陸　

老公「信佛」婚前禁慾　婚後開機人妻崩潰

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

白鹿海陸警齊發！2地區防甩尾雨

更多

最夯影音

更多

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面