私菸風暴／搗破年度團購醜聞！北檢起訴13人　華航副總邱彰信等5人在列

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

國安局私菸風暴今（23日）終於偵結，總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉等人遭檢方依違反貪污治罪條例之圖利罪、及違反稅捐稽徵法等罪起訴。台北地檢署稍早也公布起訴名單，包括起訴、緩起訴共21人，其中除了吳宗憲、張恒嘉外，華航空中用品服務部副總邱彰信、空品處協理于堯、空品處代組長黃川禎、空品處職員陳穎彥、華膳空廚生產部研發副主廚田佳宜等5人也在列。

▲吳宗憲深陷私菸風暴，23日檢方偵結遭依法起訴。（圖／記者宋良義攝）

國安局人員常年趁著總統專機出訪時，透過華航夾帶大量免稅菸回國，這樣的陋習甚至演變成「年度團購大事」。2019年，總統蔡英文「自由民主之旅」出訪，吳宗憲等人藉此刷卡645萬元、透過華航高層協助夾帶10009條免稅菸品進台，並調度5輛隨行貨車載運，不料卻遭到調查局幹員攔截，全案因此爆發。

案發後，吳宗憲、張恒嘉等10人被移送台北地檢署，檢調單位陸續約談國安局、華航、華膳、關務署等204人，並多次前往總統官邸旁特勤宿舍、侍衛室、華膳公司進行搜索、調卷，全案於23日宣告偵結，並依違反貪污治罪條例之圖利罪、及違反稅捐稽徵法等罪起訴吳宗憲、張恒嘉等21人。

北檢指出，其中吳宗憲、張恒嘉、黃柏維、潘秉忠、張家維、李君偉、葉信宏、林志建、華航空中用品服務部副總邱彰信、空品處協理于堯、空品處代組長黃川禎、空品處職員陳穎彥等13人分別涉犯貪污治罪條例及違反稅捐稽徵法等罪嫌提起公訴。另徐兆鋒、祈女、李宗原、白男、田佳宜、徐世立等6人違反稅捐稽徵法，緩起訴處分。

▲少校張恒嘉在收押期間多次遭檢方提訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲國安私菸風暴記者會，北檢擺放全案卷證。（圖／記者劉昌松攝）