妙齡女等紅燈一直line「全都錄」　罰款上訴被打臉：再繳千元

▲高雄蕭姓女騎士等紅燈被開單不服，上訴到地院、行政法院均被駁回，不但罰單照付外還要繳交裁判費。（示意圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄一名女騎士2018年7月間因停等紅燈時滑手機，遭警方蒐證後開罰1000元，事後女騎士不服，向高雄地院請求裁撤遭到駁回，後續又上訴到高雄高等行政法院，經審理後，法官以警方以高倍望攝影機拍到她送出LINE貼圖，認定她停等紅燈滑手機的事實存在，因此維持一審原判，女騎士除了原本的1000元罰單外，還須繳納1050元的裁判費。

蕭姓女騎士去年7月10日晚上，騎機車在新興區民族、中正路口停等紅燈時，因滑手機被開罰，蕭女認為當時她將機車停在道路最右側，且車流量不大的情形下，警方未前來攔停，反而以攝影機攝影再截圖，明顯便宜行事，便請求高雄地院將處分裁撤，不過法官審理時發現，當時正值下班交通尖峰時間，員警開單也遵守了「不妨礙交通秩序及行車安全」原則，在整個蒐證、開罰的過程中並不妥，因此駁回她請求。

沒想到蕭女收到判決後仍然不服，又再上訴到高等行政法院，但法官審理後仍維持一審時「警員開單於法有據」原判定讞，蕭女除了原先的千元罰金外，還要多繳1050元的裁判費。

新興分局表示，民族、中正路口原本就是車多路段，當時員警發現到少女滑手機後，因屬於下班車多壅擠的時間，顧及到往來車輛安全及交通秩序，決定錄影後截圖開罰，依據《道路交通管理處罰條例》第31條第1、2項規定，「汽機車駕駛人開車或騎車時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者」，汽車駕駛人開罰3千元，騎士則罰1千元。