　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／小孩裸頭站踏板迎風！年輕媽騎車「視線下飄」滑手機　網怒炸：速度還不慢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者莊智勝／台北報導

台北市一名網友在臉書「爆怨公社」PO文，表示21日凌晨近3時行經承德路七段，目睹一位年輕媽媽騎著機車、前方踏板上還站著一個年幼的孩子，不僅孩子沒戴安全帽，媽媽還單手騎車、邊騎邊滑手機，氣得原PO怒轟「會不會太誇張？」

「我能理解不是每個家庭都有汽車能載孩子！」影片中，媽媽一派悠閒地騎著機著，孩子完全沒戴安全帽，就這麼天真地站在踏板上一路迎風向前；更誇張的是，騎著機車的媽媽視線還不時下移，單手催著油門、操控龍頭，另一隻手則不斷在手機上游移，就這麼穿梭在台北深夜的街頭。

▲▼小孩沒戴安全帽，媽單手騎車滑手機。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

▲小孩沒戴安全帽，媽單手騎車，還邊騎邊滑手機。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

目睹一切的原PO無奈地說，既然媽媽都選擇要用機車載孩子，至少基本的安全帽也該有吧？「沒有安全帽，還用單手邊騎車邊滑手機，會不會太誇張了？一邊看火都來了！根本拿孩子的生命開玩笑！」

畫面曝光後立即引起網友群起撻伐，「技術再好就怕萬一，別拿孩子開這種會一輩子後悔的玩笑」、「她速度還不慢耶，真的欠檢舉」、「如果很急，不能停路邊用完手機再繼續騎嗎」、「根本是在玩命，別出了事情才在那邊哭哭啼啼」、「無言，可憐的孩子」、「快凌晨3點，小孩還沒睡？」「把孩子的命當什麼？這種就是該檢舉！」

►夜深了...千萬別讓腦公看到

【更多新聞】

►溫暖笑容牽走心！2女匿名示愛陽光帥警　網私曝「追警攻略」：熟到泡茶

►台中三寶嬤闖紅燈！廂型車「甩尾轉90度」撞車…她一看立刻落跑

►合歡山上車神！勇警翁帥正摸黑疾駛29公里　送女病患接駁就醫

ET快訊
快訊／日本自民黨青年局長訪台！韓國瑜遲到25分鐘　90位日籍
快訊／韓國瑜有條件重啟核四　侯友宜：你有能力處理核廢料嗎？
「白鹿」增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰　周六全台警戒、豪雨
林口22歲男摩鐵開槍自轟太陽穴！女友開門淚崩尖叫
快訊／京站女員工「手掌捲入絞肉機」！「血肉模糊拔不出」連機器

關鍵字：安全帽,機車,滑手機,承德路,台北

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

自由行港人護照遺失不擔心　只因「台灣警察太棒太厲害」

偷拍少年「掰開OO」又猥褻！他不認帳...扯：照片刪了手機壞掉　秒被打臉

客廳塞滿「2.4億現金」！台商夫妻2年狂洗80億　檢方再提聲押

妻罹乳癌人生毀滅！兒爆料「爸帶阿姨遊清境」　偷吃夫：我都說對不起了

校園大盜也北漂　專偷高中職校園！5分鐘得手1萬6與7手機

快訊／京站2樓女員工「右手掌捲入絞肉機」！血肉模糊無法拔出　連機器一起送醫

傳完告別簡訊…男「汽旅開槍」自轟太陽穴！女友開門淚崩尖叫

影／小孩裸頭站踏板迎風！年輕媽騎車「視線下飄」滑手機　網怒炸：速度還不慢

女藝人被台中男網友放鳥…他搭訕2次騙回家「隔著內褲摸」　判決出爐

閨蜜床戰老公恩愛2個月！董娘帶兒女抓姦暴打　一家四口全起訴

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

謝忻消失70天首現身！　哽咽「我要向Grace道歉」

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

自由行港人護照遺失不擔心　只因「台灣警察太棒太厲害」

偷拍少年「掰開OO」又猥褻！他不認帳...扯：照片刪了手機壞掉　秒被打臉

客廳塞滿「2.4億現金」！台商夫妻2年狂洗80億　檢方再提聲押

妻罹乳癌人生毀滅！兒爆料「爸帶阿姨遊清境」　偷吃夫：我都說對不起了

校園大盜也北漂　專偷高中職校園！5分鐘得手1萬6與7手機

快訊／京站2樓女員工「右手掌捲入絞肉機」！血肉模糊無法拔出　連機器一起送醫

傳完告別簡訊…男「汽旅開槍」自轟太陽穴！女友開門淚崩尖叫

影／小孩裸頭站踏板迎風！年輕媽騎車「視線下飄」滑手機　網怒炸：速度還不慢

女藝人被台中男網友放鳥…他搭訕2次騙回家「隔著內褲摸」　判決出爐

閨蜜床戰老公恩愛2個月！董娘帶兒女抓姦暴打　一家四口全起訴

台南警友會致贈員警防禦盾牌　表揚績優南警

郭柯王823同框挖韓國瑜老兵票倉？柯文哲：沒想那麼多

還敢說球不彈！大聯盟連續37天雙響砲創紀錄

世界U19中華男排首戰白俄羅斯　五局大戰未能逆轉吞敗

中東情勢緊張油價恐再漲　專家預估下周油價出爐

自由行港人護照遺失不擔心　只因「台灣警察太棒太厲害」

日韓外長認了「徵用工案損及貿易」　立場各異但同意持續對話

影迷快朝聖！《冰與火之歌》博物館新開幕　就在克羅埃西亞

中職／腿快追不上！陳晨威單季百安　去年選秀第1人

向紅粉知己開黃腔！泰男遭回擊「蛋蛋被捏爆」　發炎腫脹恐切除

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

社會熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2..

判賠50萬！色影師性侵I罩杯女..

他進摩鐵舉槍自戕　女友衝進摩鐵..

即／京站女員工「右手掌捲入絞肉..

色男搭訕2次「騙女藝人回家」猥..

獨／超跑富少賠償　亡者家屬親筆..

獨／女子車禍遇到愛　東港夯警回..

上班族被烏龍警當毒梟開轟3槍

台中三寶嬤闖紅燈！慘害廂型車甩..

董娘帶兒女抓姦打閨蜜　全家起訴

小孩裸頭站踏板迎風！媽騎車還滑..

嘉義善人2.4億現鈔塞爆家　發..

夜間打獵誤擊女友　男過失判6個..

赤峰街姊弟戀命案輕判　凶嫌身世..

更多熱門

相關新聞

快訊／Gogoro S2 ABS正式發表

睿能創意今（21）日發表全新Gogoro S2 ABS電動機車，地點特別選在Gogoro首次在台亮相的信義威秀影城；作為Gogoro旗下最熱賣的性能車款，Gogoro S2 ABS基於原有架構，導入來自的ABS防鎖死煞車系統，並同步換上新年式感應卡鑰匙與置物杯架等配備，補助後售價自元起

小男友勒斃41歲大姊姊　一審判13年

台北酒店大亨「咪董」　9／3出殯

21歲女半夜網約吃宵夜　對方要她付3萬

宏佳騰Ai-1 Sport電動機車將上市

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺秋打臉了

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

台男問買貴冷氣有價值？洗冷氣師傅解答了

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

妻女剛下車！高雄老翁突墜樓「猛撞車頂」亡

白鹿估周五海陸警齊發　全台防豪大雨…2降雨熱區曝

分享房間照給媽媽GG了！她放大「床頭玩具」：那是幹嘛的

快訊／台鐵汐科到南港站單線行車　上班族氣炸了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面