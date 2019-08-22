影／小孩裸頭站踏板迎風！年輕媽騎車「視線下飄」滑手機　網怒炸：速度還不慢

記者莊智勝／台北報導

台北市一名網友在臉書「爆怨公社」PO文，表示21日凌晨近3時行經承德路七段，目睹一位年輕媽媽騎著機車、前方踏板上還站著一個年幼的孩子，不僅孩子沒戴安全帽，媽媽還單手騎車、邊騎邊滑手機，氣得原PO怒轟「會不會太誇張？」

「我能理解不是每個家庭都有汽車能載孩子！」影片中，媽媽一派悠閒地騎著機著，孩子完全沒戴安全帽，就這麼天真地站在踏板上一路迎風向前；更誇張的是，騎著機車的媽媽視線還不時下移，單手催著油門、操控龍頭，另一隻手則不斷在手機上游移，就這麼穿梭在台北深夜的街頭。

▲小孩沒戴安全帽，媽單手騎車，還邊騎邊滑手機。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

目睹一切的原PO無奈地說，既然媽媽都選擇要用機車載孩子，至少基本的安全帽也該有吧？「沒有安全帽，還用單手邊騎車邊滑手機，會不會太誇張了？一邊看火都來了！根本拿孩子的生命開玩笑！」

畫面曝光後立即引起網友群起撻伐，「技術再好就怕萬一，別拿孩子開這種會一輩子後悔的玩笑」、「她速度還不慢耶，真的欠檢舉」、「如果很急，不能停路邊用完手機再繼續騎嗎」、「根本是在玩命，別出了事情才在那邊哭哭啼啼」、「無言，可憐的孩子」、「快凌晨3點，小孩還沒睡？」「把孩子的命當什麼？這種就是該檢舉！」

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