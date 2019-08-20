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驚見「紅綠燈小人」肚子有蝴蝶飛過　曬恩愛兼提醒安全

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▲▼在德國慕尼黑的紅綠燈小人肚子裡有蝴蝶。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in München）

▲在德國慕尼黑的紅綠燈小人肚子裡有蝴蝶。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in München）

實習記者陳宥芯／綜合報導

近期有網友前往德國旅遊時，在慕尼黑的街頭上看見紅綠燈上的「小人」偶爾會變成一對手牽手的情侶，但令他感到困惑的是，為什麼情侶的肚子裡都出現一隻蝴蝶。對此，「Taiwan in München」（台灣駐慕尼黑辦事處）7月13日在臉書發文表示，這代表戀愛了！

台灣駐慕尼黑辦事處指出，德文「肚子裡有蝴蝶」（Schmetterlinge im Bauch）意指戀愛中忐忑的心情，或是感到非常興奮、非常開心，中文解釋就類似於「內心小鹿亂撞」，不過，這種創意設計的紅綠燈小人其實並非隨處可見，而是要碰運氣才有機會能遇到。

文中還提到，慕尼黑這樣的創意設計成功提醒了用路人，過馬路時要多加留意指示燈號，甚至實施後達到不錯的效果。對此，網友紛紛在底下留言，「真希望台灣也有」、「連紅綠燈也要虐單身狗」、「好可愛」、「設計師太厲害了，用這種方式吸引用路人注意」、「想想用路人的心情啊」、「連過馬路都要戴墨鏡了」。

▼Taiwan in München在臉書上公佈答案。（貼文／翻攝自Facebook／Taiwan in München）

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關鍵字：德國,慕尼黑,紅綠燈,蝴蝶,創意設計,Taiwan in München,台灣駐慕尼黑辦事處

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