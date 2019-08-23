郭柯王同台完就喊話　柯P：事情要成功一定要無私奉獻、付出

▲柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

郭柯王在八二三炮戰紀念日這天終於同台，談到三人結盟與否？柯文哲說，重點不是結盟，而是有沒有符合台灣社會的需要，「這只是一個開始而已」。此外，柯還意有所指說，「一個事情要成功，一定要無私的奉獻無私的付出」，如果大家為了台灣好，然後也沒有去計較什麼東西，這樣這個合作才容易成功。

結束八二三紀念日活動後，柯文哲連忙趕場出席教育局活動，受訪時柯文哲說，從1994到現在，台灣政治的主流就是藍綠、意識形態的抗爭，「是不是有一次機會，可以讓國家治理變成一個選舉當中被討論的主題？」直言不希望2020的選舉是恐懼跟仇恨的較量，但是能不能做到，這要努力。

至於三人合作，是否會是2020選舉脫離恐懼與仇恨較量的「希望」？柯文哲說，「希望」也不是自己講的，是要透過努力達成，所以論述還是要架構、團隊還是要組織、磨合還是要做，「我倒覺得這不是那麼容易。」

「只是我覺得這樣，台灣是不是有一次的機會，可以逃離藍綠的意識形態，這是我個人期望。」柯文哲意有所指地說，很多東西是這樣，一個事情要成功，一定要無私的奉獻無私的付出，「如果大家為了台灣好，然後也沒有去計較什麼東西，這樣這個合作才容易成功。」

媒體追問，如果要為了台灣變得更好，也需要拿到權力才有辦法，柯文哲同意，「對啦，是沒有錯」，但也不要說用這理由，為了選舉的輸贏，已經到了無所不用其極，很討厭那種感覺。

▲柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者屠惠剛攝）