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【瑪法達談星】土象星座08.21~08.27運勢！金牛勇敢大展身手　處女事業來勢洶洶

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圖文／鏡週刊

金牛座、處女座、魔羯座，本週（08.21~08.27）土象星座運勢。

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♉金牛座（4月20日至5月20日）

功成名遂，名不虛傳。守護星與戰星呈一年一度超幸運合相、且驚喜連連的這段期間，運勢不僅居高不下，比起上週還更有叱吒風雲的萬人迷風采。是個人年度最閃亮、最興奮也最難忘的一頁。戰星帶來高昂鬥志與不畏挑戰的衝勁，讓事業經營顯得才氣洋溢、虎虎生威，加上適時擁有舞台solo時機，可望大展身手、豔驚全場。事實將證明走出舒適區間放手一搏，可望不虛此行。行動、創意與冒險，是成功的三合一方程式。理財與事業一樣，值得精算風險，靠以小博大竄起。愛情是個打翻的調色盤。

♍處女座（8月23日至9月22日）

斗轉星移，扭轉乾坤。登上「本月之星」寶座、邁入年度最具發跡崛起潛力的這段期間，戰星、金星和太陽相繼進駐本命宮加持，將形成三星報喜的盛況，吉人天相、相得益彰。風水輪流，終於漸漸擺脫近來好一段時間的逆風氣悶，即將揭開否極泰來、來勢洶洶的幸運章節。事業開機大吉，無論就攻擊力、回饋率或致勝率都破紀錄，是朝氣蓬勃、贏面大增的全新章節。新一回合發展，遊戲規則改寫、事業方向修正，頗有良木高棲的新可能。歲星帶財，尚有財源廣進等驚喜。愛情是幸福滿載。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

高瞻遠矚，大有可為。前景轉機出現的這段期間，撐過最艱難的時段，將開始領受苦盡甘來、先知先覺帶來的甜美果實。得利於外部效益與趨勢掌握，事業可望加快向上攻堅。若干提前布局、積極卡位之舉，也將讓自己在可見的未來比同儕更有競爭力、更有市場價值。事業野心擴大、勇氣可嘉。投資有道，偏財入庫。愛情是悠遊幸福半徑。

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關鍵字：鏡週刊,瑪法達,星座

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