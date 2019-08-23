【瑪法達談星】火象星座08.21~08.27運勢！牡羊財運看俏　射手事業迎來3大吉星

圖文／鏡週刊

牡羊座、獅子座、射手座，本週（08.21~08.27）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

真材實料，百發百中。守護星與財星呈一年一度大合相的這段日子，工作熟練、效率大振，相對順遂的環境、加上難得機緣臨門一腳，將造就某預定工程的圓滿收工。成功跨越某門檻，價值將被看見。事業雖無豐功偉業，但照表操課、能堪操勞，且應考過關、順利完成任務，也算不無收穫。實力是最大靠山。財運看俏。愛情是時間調味的心意。

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♌獅子座（7月23日至8月22日）

因果相生，賞罰分明。財星、戰星與本命星湧進財富宮的這段期間，正值年度財富月。價值觀或財富感將遇強烈衝擊與變化，有大起大落的兩極化傾向，也是年度脫貧求富、經營有價值人生的行動期。事業有功則重賞、有過則重罰。醞釀很久的某生涯伏筆，將陸續浮上檯面，接受是非功過評價。理財聚寶盆效應發威。愛情是忠於自己。

♐射手座（11月22日至12月21日）

鴻運臨門，威名在望。守護星和事業星呈吉兆、且事業宮迎來三大吉星力拱的這段日子，邁入年度生涯輝煌月，「榮華富貴指數」堪稱年度之最，顯親揚名、權勢在握或封王封后等榮耀可期。動能、機運與實力同時到位，可望開啟為期數週的「8月生涯榮景」，宜緊握良機、切勿蹉跎。職場成績優異，財運亨通。愛情是壓力催化的牽引。