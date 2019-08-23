【瑪法達談星】風象星座08.21~08.27運勢！天秤敗部復活　水瓶正偏財皆旺

圖文／鏡週刊

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（08.21~08.27）風象星座運勢。

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♊雙子座（5月21日至6月20日）

以逸待勞，能發能收。守護星與歲星呈吉兆的這段日子，儘管正值年度事業相對低檔月分，但卻也是鞏固版圖、去蕪存菁的黃金期。強化基礎取代向外擴展，反而更能專注核心事業、確立獨家優勢，把原本不算太好的牌轉為籌碼，累積下回合再戰的贏面。一動不如一靜。健康是財富。財力回升，利房市地產租屋等事。愛情是不棄不離。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

千頭萬緒，慎始慎終。運勢短暫盤整中、守護星卻吉兆連連的這段期間，懂得在繁華過後瀟灑轉身。精準拿捏進退之道，做好人生最佳配角。幸運的是，老天將贈之以厚禮，給予敗部復活、失土收復或逆襲成功等驚喜翻盤。事業經營憑擔當、謀略與堅忍贏得尊敬，一刻不得鬆懈。健康改善。理財節制、收支有餘。愛情是測不準的幸福距離。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

時來運轉，後來居上。守護星與幸運星呈吉兆的這段期間，終於甩脫了為期不短的運勢低迷，贏得多些老天垂青，有幸遇到絕佳機緣，在財富、人脈或情感的存摺新添一筆進帳。儘管正值年度相對低檔的「臥薪嘗膽期」，事業地雷叢生、利益糾結、內務龐雜，卻能沉著靜定、堅忍以對，很快會贏回公道。正偏財皆旺。愛情是幸福的模糊界線。