【瑪法達談星】水象星座08.21~08.27運勢！巨蟹越忙越精彩　雙魚財運轉強

圖文／鏡週刊

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（08.21~08.27）水象星座運勢。

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♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

物以類聚，神通廣大。「花心指數」大增的這段日子，社交、興趣、嘗鮮或旅遊動機轉強，享受越忙越精彩、越夜越美麗的多彩多姿生活。知性好奇與人際撩撥力吸引不少共鳴，有廣結群雄、相交滿天下的公關魅力。朋友間彼此互為貴人。事業主軸支線相輔相成，雞蛋放在不同籃子，風險管控得宜。消費力強，忌浮誇。愛情是風一般的走過。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

合縱連橫，千軍萬馬。集體智慧發揮強大戰力的這段日子，集思廣益、互通有無，能藉著資源彙整、強弱互補，展現最佳陣容。領導管理排難解紛、頗得人心，能藉團隊或結盟優勢為事業打通任督二脈，共創雙贏。社會參與、公益理念等計畫尤具渲染力，能動員與感動更多人，形成良性循環。理債有方，貸款募資順利。愛情是編織幸福的想望。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

換位思考，兩全其美。媒合力、妥協性轉強的這段日子，即將迎來年度締結各式良緣的黃金期。折衷主義不是鄉愿，而是體貼、理解與務實。對人際難題採雙贏策略，對事業與生活維持等距離熱情，不偏不倚、不卑不亢，維持中道與平衡，能讓敵人最少、朋友最多，滿意也最多。財運轉強，外快、零用錢、投資獲利增。愛情是升級個人更佳版本。