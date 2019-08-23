　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【瑪法達談星】水象星座08.21~08.27運勢！巨蟹越忙越精彩　雙魚財運轉強

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖文／鏡週刊

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（08.21~08.27）水象星座運勢。

請繼續往下閱讀...

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

物以類聚，神通廣大。「花心指數」大增的這段日子，社交、興趣、嘗鮮或旅遊動機轉強，享受越忙越精彩、越夜越美麗的多彩多姿生活。知性好奇與人際撩撥力吸引不少共鳴，有廣結群雄、相交滿天下的公關魅力。朋友間彼此互為貴人。事業主軸支線相輔相成，雞蛋放在不同籃子，風險管控得宜。消費力強，忌浮誇。愛情是風一般的走過。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

合縱連橫，千軍萬馬。集體智慧發揮強大戰力的這段日子，集思廣益、互通有無，能藉著資源彙整、強弱互補，展現最佳陣容。領導管理排難解紛、頗得人心，能藉團隊或結盟優勢為事業打通任督二脈，共創雙贏。社會參與、公益理念等計畫尤具渲染力，能動員與感動更多人，形成良性循環。理債有方，貸款募資順利。愛情是編織幸福的想望。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

換位思考，兩全其美。媒合力、妥協性轉強的這段日子，即將迎來年度締結各式良緣的黃金期。折衷主義不是鄉愿，而是體貼、理解與務實。對人際難題採雙贏策略，對事業與生活維持等距離熱情，不偏不倚、不卑不亢，維持中道與平衡，能讓敵人最少、朋友最多，滿意也最多。財運轉強，外快、零用錢、投資獲利增。愛情是升級個人更佳版本。

ET快訊
洗完澡用「除溼機or電風扇」吹乾浴室？網實測：這台才能徹底乾
拜四面佛犯大忌！鐵齒男頭身分離慘死　媽想起9天前早有「恐怖預
影／蔡英文巧遇跑步中的馬英九！握手3秒...學生樂喊「總統加

關鍵字：鏡週刊,瑪法達,星座

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「暴衝白鹿」週六襲台！22縣市「雨會怎麼下」…9張圖一次看懂

白鹿颱風來襲　羅東林管處自然步道8/23日中午封閉

白鹿颱風到蚵農「剉咧等」　怕大浪沖光光緊急出海採收

鼓勵全美語授課！北市自編4本雙語課本　8/30開學就可使用

將藝術化作語言　《邱伶琳創作個展》幻境畫作傳遞生活情感

到石牌吃燒臘！自助例湯一舀「便當主菜霸氣現身」賺翻了　萬人笑讚：衰3年

「白鹿」直撲！5公路路段恐預警性封閉　23日交通異動懶人包

衛武營獲選《時代》2019年世界最佳景點！台灣第一個登上百大榜單組織

「派翠號」斜傾40度沈船前脫困！　航港局：拖回台中港檢修

買一芳「大杯算中杯價」...老闆一句話哽咽苦撐！她不捨：加盟商是無辜的

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

男選手飆《寂寞先生》Key超高　哈林、李榮浩一轉身驚：我還以為是女的

漁船遭烈火吞噬！海巡急救狂喊 火燒駕駛艙船長淚棄「多年夥伴」

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

鬼鬼.蔡旻佑大鬧《明星鍵盤手》 「一刀剪進手指濺血」...夭壽喔！

「暴衝白鹿」週六襲台！22縣市「雨會怎麼下」…9張圖一次看懂

白鹿颱風來襲　羅東林管處自然步道8/23日中午封閉

白鹿颱風到蚵農「剉咧等」　怕大浪沖光光緊急出海採收

鼓勵全美語授課！北市自編4本雙語課本　8/30開學就可使用

將藝術化作語言　《邱伶琳創作個展》幻境畫作傳遞生活情感

到石牌吃燒臘！自助例湯一舀「便當主菜霸氣現身」賺翻了　萬人笑讚：衰3年

「白鹿」直撲！5公路路段恐預警性封閉　23日交通異動懶人包

衛武營獲選《時代》2019年世界最佳景點！台灣第一個登上百大榜單組織

「派翠號」斜傾40度沈船前脫困！　航港局：拖回台中港檢修

買一芳「大杯算中杯價」...老闆一句話哽咽苦撐！她不捨：加盟商是無辜的

「暴衝白鹿」週六襲台！22縣市「雨會怎麼下」…9張圖一次看懂

中職／羅力對決羅里奇　運彩看好悍將

燦笑嬰兒照撞臉「火腿煎蛋飯」！　24萬網友笑噴：看起來很美味

U18世界盃／美國火球男壓境　10大高中新秀有7人來台

白鹿颱風來襲　羅東林管處自然步道8/23日中午封閉

公車一班班經過但他淋雨一直走　渾身濕透發抖喃喃「想回家」

白鹿颱風到蚵農「剉咧等」　怕大浪沖光光緊急出海採收

鼓勵全美語授課！北市自編4本雙語課本　8/30開學就可使用

私菸無限量團購關鍵曝光！華航副總邱彰信「開VVIP大門」：買多少都可以

日本議員行程早安排「韓國瑜遲到25分」　網友嘆：臉丟到國外

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

白鹿陸警下午發布！最新路徑又南..

白鹿登陸點出爐穿台！周六強風豪..

白鹿路徑歪了！恐登陸1天穿南台

「石虎列車」美女設計師直播　坦..

女網友公審快遞員　反被萬人罵爆

白鹿颱風海警　中心明午東部登陸..

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」..

3女性友人被包養　他曝：變勝利..

白鹿海陸警齊發！2地區防甩尾雨

白鹿直衝「東台警戒」　2降雨熱..

白鹿陸警14:30發布！東、南..

「不均勻陀螺」白鹿影響各地時間..

白鹿颱風海警！下午陸警明登陸

更多熱門

相關新聞

【瑪法達談星】火象星座08.21~08.27運勢！

牡羊座、獅子座、射手座，本週（08.21~08.27）火象星座運勢。

【瑪法達談星】十二星座08.21~08.27運勢！

對愛情冷感！寧可單身超草食星座Top4曝

天蠍具惠善VS.巨蟹安宰賢「4原因」難愛

與已婚熟女曖昧同住　司馬中原認了

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

白鹿陸警下午發布！最新路徑又南偏

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

獨／郭台銘訴求「報備參選」和韓國瑜一決勝負

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」

她穿5件真理褲爆紅！鴨子坐實測超羞

第12號颱風楊柳將生成！預估時間曝光

蔡英文巧遇跑步中的馬英九！握手3秒...學生樂喊「總統加油」

白鹿登陸點出爐穿台！周六強風豪雨

麻衣兒子不是王永慶轉世？通靈大師揭真身

白鹿路徑歪了！恐登陸1天穿南台

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

「石虎列車」美女設計師直播　坦承「圖是買的」

更多

最夯影音

更多

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面