爸媽逼課業第一！18歲女「留遺書」嘆：生個更優秀的孩子吧…離家自盡了

▲少女疑似課業壓力太大，最終選擇離家自盡。（示意圖／翻攝自pakutas）

記者朱世凱／綜合報導

父母總是望子成龍，望女成鳳，不過在督促孩子上進的同時，也應該顧慮他們的心裡感受。大陸一名18歲高三女學生近日突然離家出走，不久後被發現遺體倒臥在離家不遠的大橋附近。警方表示，女孩疑似是爸媽給的課業壓力太大，因此絕望地留下遺書，「願你們可以生個能考第一的孩子」，隨後了結自己生命。

綜合陸媒報導，這名女學生就讀浙江省金華市某間知名高中，她在17日晚間突然離家出走並失聯；當地派出所18日早上6點10分接到家屬電話，開始尋找失蹤的女孩，不過走訪了女學生的同學、好友及親友後，但沒能發現女孩蹤影，所有人都相當著急。

▼少女離家失蹤，2天後成了冰冷遺體。（示意圖／123RF）

警方之後透過監視器發現，女孩最後的身影出現在蘭溪金角大橋附近，離女孩的家地理距離不遠，步行半小時左右就能到，於是立刻到現場搜救；直到19日早晨6點左右，公安局水上派出所接到了一位熱心漁民報案稱，在大橋附近找到疑似是失蹤的女學生，經過醫務人員確認後，證實是18歲少女且已無生命跡象。

▼蘭溪金角大橋。（圖／翻攝自微博）

女孩年紀輕輕就殞命了讓不少朋友們惋惜，大家稱讚她是個安靜、隨和的人，成績也相當優秀，在高中校排裡一直是前100名，不過她的父母卻總是逼她考第一，給予不少課業壓力。據悉，少女的遺書中難過寫下，希望父母可以生一個能夠考第一、不玩電子產品的孩子。

不少網友看完後都鼻酸留言，「孩子內心壓力應該已經累積很久了」、「唉，父母都把自己的期許加在孩子身上」、「期許孩子能健康不闖禍成長就好」、「有些小孩不適合念書，專長可能在別處」、「前100名還要繼續逼，是我也瘋了」、「18歲就走了，太傻」。

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