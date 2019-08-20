一晚殺4命！2女童睡夢中遭親生母「刀砍身亡」　丈夫淚曝：她原本是我大嫂

▲謝女一晚謀害4女兒。（示意圖／CFP）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東興寧市先前發生一起命案，一名謝姓女子因不滿丈夫離家出走，在深夜裡逼2個大女兒喝下劇烈毒藥，接著手持菜刀，將2個熟睡的小女兒砍殺致死，隨後服毒輕生。案發隔天，謝女的丈夫向警方表示，自己和妻子因懷孕的事起了爭執，而且，「她原本是我大嫂。」

綜合陸媒報導，該名劉姓丈夫近日才透露案發當時的詳細經過，他表示，自己離家7個月到外地打工，直到去年11月才回家，沒想到卻看見妻子已懷孕3個月，甚至還在家裡的櫥櫃裡發現一盒保險套，「我已經半年多沒有回家了，這孩子肯定是別人的。」

劉男淚訴，「事後妻子也承認，一直跟我說對不起，但卻始終不肯說第三者是誰，還跟我要錢去墮胎。」往後的這幾天，劉男經常想起出軌這件事，所以看見妻子就想破口大罵，直到去年11月底忍不住離家出走，沒想到隔天就發生憾事，4個女兒都遭殃。

▲劉男看著中毒住院的女兒，心痛不已。（圖／翻攝新快網）

謝女看見丈夫離家後，心裡相當憤怒，因此便在隔日凌晨5、6點左右，先是強迫睡在隔壁的10、8歲女兒喝下劇毒農藥，接著又拿起菜刀，往睡在同一間房的2、4歲的小女兒身上猛砍，隨後自己服毒輕生。

「你女兒被你老婆殺了...」案發當天下午劉男接到電話，聽到叔公這番話後，哽咽到說不出話。據悉，謝女和10歲大女兒仍在ICU接受治療，中毒較輕的8歲二女兒則留在兒科病房接受治療，而另外2名年紀較小的妹妹因在睡夢中被砍殺數刀，已不幸身亡。

劉男近日接受訪問時才透露多年來的秘密，他表示，「其實大女兒、二女兒都是我大哥的孩子，他在10年前因腦溢血搶就無效而身亡，留下2個女兒。」事後，劉男與大哥的妻子謝女互相愛慕，進而成為夫妻。

據悉，劉男有2個哥哥，他的二哥因患有精神病，所以家計都須由他來承擔。劉男不僅要照顧4個女兒、妻子、生病的哥哥，還要還清爸爸欠下的債，但他都忍下來了。他表示，現在自己已經無暇照顧還在ICU的妻子和大女兒了，只緊緊守著中毒稍輕的二女兒。

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