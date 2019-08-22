壓力族「2大特徵」肩頸緊+睡眠差！22%民眾厭世　調查：每週運動1hr能紓壓

▲多數民眾辛苦工作，導致身體肌肉緊繃，心理也相當焦慮。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

康健人壽年初公布「全球360°康健指數調查」顯示，台灣民眾普遍存在壓力問題，22日更發表「壓力鍋世代大調查」，發現壓力最大的35至54歲受訪者有「2大特徵」，即身體肌肉緊繃、心理焦慮睡不好，以及無法定期運動而感到壓力；還有22%受訪者表示自己有「厭世感」。該報告指出，每週運動時間只要達到1小時以上，有助於釋放各面向壓力。

康健人壽母公司信諾集團今年3月發佈的「360°康健指數調查」，台灣受訪者壓力指數全球排名第二，96%的台灣受訪者感到有壓力，其中，肩負照顧上一代及下一代責任的三明治族，在家庭、職場、社會上，承受第一線壓力，就是所謂的「壓力鍋世代」，這群人有高達98%處於壓力之中。

為了幫助「壓力鍋世代」進一步了解自身壓力狀況、對身心造成的影響，以及了解有效的紓壓方式，康健人壽委託天下雜誌進行「壓力鍋世代大調查」，於今年6至7月份針對25歲以上的受訪者進行網路問卷調查，有效樣本數為1218筆。

▲調查發現，有22%的受訪者表示自己有「厭世感」。（圖／pakutaso）

根據調查結果發現，壓力對身體與心理造成不小的影響，高達64%的「壓力鍋世代」表示，自己經常感到肩、頸、背部肌肉緊繃，55%的人睡眠品質不佳，比例皆較全體受訪者平均來得高；心理面向則發現「壓力鍋世代」較全體受訪者更容易感到緊張和焦慮（56.8%）、情緒低落（48.3%）、易怒（42%）。

值得一提的是，「壓力鍋世代」承受巨大壓力，卻有22%的受訪者表示自己有「厭世感」，低於全體平均的27.3%。

另外，雖然民眾都知道運動有助於紓壓，但是「壓力鍋世代」想動卻沒有動。調查結果顯示，壓力鍋世代每週運動時數1.7小時，低於全體平均的2小時，而且有27.9%的「壓力鍋世代」因為無法定期運動而感到壓力。這群人也警覺到這樣的生活模式會影響健康，因此有66.5%的人購買健康醫療險，比例高過於全體57.8%。

報告也指出，每週運動時間只要達到1小時以上，不論在工作、身體、財務、家庭或是社交的壓力程度，都比每星期運動不足1小時的受訪者明顯來得低，顯示運動有助於釋放各個面向的壓力。

▲運動有助於紓壓。（圖／pixabay）

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）對此表示，壓力與身體心理健康息息相關，可能導致癌症、心臟病等重大疾病 ，壓力對身心健康的影響不可小覷，因此民眾要養成健康生活習慣並做好風險規劃，預防和保障雙管齊下才安心。

邵駿崴說，壓力管理是全球趨勢，期望透過本次調查幫助「壓力鍋世代」了解壓力對自己身心造成的影響，同時用不同的角度看待壓力，運用有效的紓壓方式，進一步扭轉壓力對身心的影響並成為正面成長助力，因為只有全方位身體與心理的健康，才能擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

▲康健人壽「壓力鍋世代大調查」調查結果發現，每週運動時間只要達到1小時以上，有助於釋放生活各個面向的壓力。（圖／康健人壽提供）