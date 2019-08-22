「衝刺白鹿」路徑走歪了！暴風圈增胖整合　氣象局：仍可能登陸1天穿南台

▲白鹿加速增強，颱風中心整合向西偏移。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

路徑大修正？第11號輕度颱風白鹿（Bailu）直撲台灣，中央氣象局22日晚間8時最新預測路徑圖顯示，白鹿路徑大幅向南調整，預報員官欣平向《ETtoday新聞雲》指出，因為颱風強度較弱、雲系還在整合中，中心位置有變動，導致路徑平移，但引導的太平洋高壓還有變數，還是有登陸機會，北到宜蘭、南至恆春半島都不排除。

官欣平指出，白鹿颱風最新一報預測路徑有大幅變化，因為颱風強度較弱、雲系還在整合中，因此路徑有平移往南調整，但目前趨勢預估仍和先前差不多。根據觀測，颱風中心位置在過去幾小時有變動，中心往西走，因此起點往西、路徑就往南跑，除了颱風中心整合後的位置，太平洋高壓也還有變數，白鹿仍有登陸機會，北到宜蘭、南至恆春半島為落點範圍，最新一報預測中心有高機率從東南部至巴士海峽通過。

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▲白鹿路徑走歪了！7級暴風半徑增胖至120公里。（圖／NCDR、中央氣象局）



官欣平進一步說明，白鹿仍不排除有登陸機會，東半部南部地區影響最大，24日一整天有大雨或豪雨，其他地區也有陣雨或雷雨，北部、中部影響較小，不過颱風走很快，約25日（周日）清晨就逐漸遠離，台灣脫離其暴風圈，北部、東半部天氣轉好。

白鹿颱風1天穿過南台灣，因位處偏西邊，雖不會引進強西南風，外圍環流及西南風或南風環境場，造成南部持續有陣雨或雷雨，中部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率。官欣平說，「颱風走的速度度快，消散也快，26日（下周一）台灣就回到偏夏天的天氣」。至於颱風警報時間，仍維持最快23日清晨5時30分發布海警，陸下午2時30分發布陸警。

各國官方最新颱風路徑預測也顯示，白鹿路徑有一致向南調整的趨勢，約落在台東至恆春半島範圍內，從南部穿越台灣。根據氣象局觀測，白鹿22日晚間8時中心位在鵝鑾鼻東南方990公里海面上，加快以時速22公里速度，向西北朝台灣靠近，近中心最大風速每秒23公尺，相當於9級風，瞬間最大陣風每秒30公尺，7級風暴風半徑也擴大至120公里。

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