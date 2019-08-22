▲ 石門「富基魚市」秋季感恩回饋，消費滿3000元抽龍蝦、石斑。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區富基漁港魚產品銷售中心富基魚市8月24、25日二天，只要在活動當日於A區生鮮區消費滿3000元，即可現場參加抽獎，共有15隻龍蝦、100尾約1斤重的石斑魚，另8月31日及9月1日再加碼抽家電、禮券，連續兩週的週末假日，好康大獎等您拿。

新北市漁業處表示，富基魚市一直以來都是老饕嚐鮮的好所在，現場擺滿琳瑯滿目的活跳跳海鮮，可在一旁的餐廳中，代客現場烹調，不需要幾分鐘，就可以享用清蒸、燒烤、爆炒等各式美味海鮮大餐。

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▲ A區生鮮區消費滿3000元抽龍蝦、石斑。

富基魚市經過改造之後，獨特的墨西哥帽造型，寬敞乾淨的魚市空間，吸引民眾前來的主要原因之一，再加上不同季節，現撈的野生魚類與活跳蝦蟹海鮮，讓人食指大動，且魚市內設有「公平秤」，一定給足斤兩不會少。

漁業處說明，富基魚市位於臺灣本島極北海岸，有著瑰麗嶔崎的海岸地形，也有逐浪踏水的沙灘，除品嚐鮮美的海味外，附近的富貴角公園、富貴角燈塔、婚紗廣場、白沙灣、老梅公園、風箏公園、石門洞等等，都是遊憩的好所在，適合安排北海岸一日遊小旅行。

富基漁港魚產品銷售中心：https://reurl.cc/3xgV9

富基漁港a18.a19春來海鮮姊妹餐廳：https://reurl.cc/zYvQQ