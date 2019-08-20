新北「新創生」新行動　創新地方品牌邁向國際

▲ 新北「新創生」團隊，創新地方品牌邁向國際。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府於20日在新北市銀光未來館3樓舉辦新北創生隊培訓，市長侯友宜親自參加，與跨局處及區公所的同仁們成為「新北創生隊」首批種子學員，以市民、地方需求出發，激盪出新北地方創生願景藍圖，透過深耕地方、立足新北、放眼國際循序漸進，讓新北成為台灣驕傲。

新北創生隊培訓由新北市政府農業局主辦，邀集各機關代表參加，包括農業局長李玟、觀光旅遊局長張其強、經濟發展局長何怡明、貢寮區公所區長施玉祥、金山區公所區長陳國欽、文化局、新聞局、民政局、平溪、坪林、石碇、三峽、瑞芳等區公所機關代表及同仁參加，藉由跨局處、跨區的激盪，從地方創生與返鄉設計的角度，思考如何讓新北成為更移居的城市。

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▲ 新北市長侯友宜共同參與地方討論。

侯友宜提出「新創生，新信心、生生不息」的概念，認為地方創生的首要前提是在地人要先有自信心，精選出足夠代表地方驕傲的1至2樣特色，打造品牌；唯有自己先產生認同，才能進一步將品牌推廣至大台北、全台，甚至是邁向國際舞台。

此次培訓以「服務設計思考」為基礎，觀察在地的需求去設計地方創生所需的產品及服務。整個工作坊分為「定義、盤點、提案、分享」4個階段，以8人為一小組，各組成員來自新北各區及不同局處，透過視覺化及架構式的發想與引導，各小組從不同的面向及觀點尋找新的創新機會點。

侯友宜指出，雙溪的山藥外銷日本非常成功，深獲肯定，但是有多少市民認識雙溪山藥？而坪林的冠軍茶、三峽的文化歷史資源，也都能成為地方創生的絕佳素材。他鼓勵區公所帶領地方人士開始說故事，讓產業及文化融入居民生活，進而吸引外移青年回流。

▲ 各小組從不同的面向及觀點尋找新的創新機會點。

農業局表示，將從地方創生與返鄉設計的角度，思考如何讓新北市成為更宜居的城市。除了組成「新北創生隊」進行培訓之外，市府將邀請在地團隊提案，由業界專家輔導，並由市府及業界專家持續陪伴執行。

侯友宜表示，很開心能夠跟同仁們進行跨局處、跨區創新交流，新北市的地方創生要靠團隊合作，由公部門擔任先鋒，視自己為地方居民，發想可行方案，集合民間熱愛鄉土團隊，與這些武林高手共組新北創生隊，除了發揚創生理念吸引青年回流外，更將成功案例化為標竿，成為地創模範。