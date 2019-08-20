立志當送行者！大學生殯儀館實習　溫暖服務不怕面對大體

▲ 立志當送行者！北大實習生簡昊靚（左1白T恤者）與林育民（中間者）協助亡者進館流程。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

電視劇《靈異街11號》播出後獲得許多迴響，除了揭開殯葬服務業的神秘面紗，也鼓勵了許多年輕人以成為一位專業的送行者為志業，準備投入殯葬服務。今年暑假就有2位國立臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系的陽光男孩林育民與簡昊靚到板殯實習，穿梭於亡靈與生者哀慟的陰陽間隙，努力為亡者及治喪家屬提供溫暖服務。

實習中，2位大男孩除在告別式會場當禮儀師小幫手，並協助植存、海葬、聯合奠祭、接體入殮等業務，過程中雖然要經常面對大體，但他們都無所懼，誠心正意完成每一次託付。

「我很早就立志當送行者！」來自嘉義的實習生林育民說，「阿嬤很疼我，我高中時她過世了。看著禮儀師姐姐幫忙辦後事，心裡很感動也很感謝，這是我起心動念當禮儀師的初衷。」為此，他選讀相關科系並積極充實所需技能，目前已經考取喪禮服務技術士乙、丙級證照。

▲ 立志當送行者！實習生簡昊靚（左1白T恤者）與林育民（左2黑衣者）擔任服務台志工。

林育民說，「實習中參加新北市聯合海葬時，一位老阿嬤從追思會場就一直哭，搭船到海上骨灰拋灑後，回程時，還一直淚眼回頭望向大海，揮手告別…我覺得協助亡者走完人生最後一程，意義重大，更能撫慰家屬對亡者的思念與不捨，這讓我更堅定想踏入這行，想圓滿更多往生者後事。」

另一位實習生簡昊靚說，「實習1個多月，才瞭解實務跟理論的差距，除了更瞭解政府所提供的殯葬服務、業者輔導與管理實務，還有業者在辦理整個治喪的流程，更讓自己更瞭解這個行業及確認未來職業的選擇。」

國立臺北護理健康大學校長謝楠楨表示，該校生死與健康心理諮商系結合生死教育、悲傷輔導、醫療諮商、自殺防治與殯葬服務課程，很多教學觀念都與未來殯葬服務關懷緊密關聯，藉由實習方式，可以讓學生們瞭解新的殯葬知識與觀念及實務作法，對學生們未來就業有很大的幫助。

殯葬管理處長黃秀川說，隨著殯葬業走向專業化，許多學校陸續成立生死領域相關科系，市府也自107年起與國立臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系合作，每年安排有意願的大學生到殯儀館館實習，各項殯葬流程全程由殯儀館督導及專業人員帶領，幫助學生奠定相關職能基礎，進而鼓勵投入殯葬服務，帶動殯葬服務業的革新及年輕化。