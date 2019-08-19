▲ 石門核廢料回饋金補助學生，免費營養午餐加碼百萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區公所19日舉行會議，一致無異議鼓掌通過運用核電廠核廢料回饋金，加碼補助石門區國中、小學及幼兒園學生免費營養午餐，每人每日調漲10元，讓學生在石門就學好幸福。

石門區公所運用台電公司核電廠核廢料回饋金補助區內學校（幼兒園）辦理自立午餐，只要在該區就讀的學生，皆可免費享用自立餐廚所烹煮的健康美味營養午餐。

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因近年物價高漲，學校辦理自立午餐成本也跟著提高，原補助已經偏低，為反應學校辦理免費營養午餐實際成本及照顧學生，石門區公所邀集立委、議員、里長、校長及新北市各機關代表召開會議，討論學生免費營養午餐調漲議題。

石門區長林俊宏表示，原議題區分為每日調漲5元、8元、10元三種方案，但與會人員紛紛發言表示，再苦也不能苦了孩子、一定要給孩子最好的照顧，所以一致無異議鼓掌通過，採用每日10元之最高補助方案，甚至附帶決議未來核廢料回饋金，若有增加應再增加補助。

林俊宏表示，自2019年學期起，免費營養午餐除基本月費每人每學期760元外，日費部分石門區國中學生將由原每位每日補助43元，調高至53元；國小及幼兒園學生由原每位每日補助37元，調高至47元，雖然全年費用會增加近100萬元，對午餐品質及營養能有一定提昇，提供學生更好的成長。

石門區老梅國小校長黃家裕表示，相信學生營養午餐每日加碼補助10元後，學校更能有足夠的經費採購當季好食材，讓學生享用熱騰騰的美味食材，並能增加一日牛奶及水果，讓學生吃的更營養，吃的更高興。