花蓮百年瓊崖海棠綠隧道年久失修　爭取中央補助打造花園城市

▲▼花蓮市明禮路兩旁種植了數十棵樹齡超過百年的瓊崖海棠，綠蔭連綿而成一拱形廊道，是台灣唯一的瓊崖海棠綠色隧道。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市明禮路兩旁種植了數十棵樹齡超過百年的瓊崖海棠，綠蔭連綿而成一拱形廊道，是台灣唯一的瓊崖海棠綠色隧道，不過保護老樹的樹穴圍籬多處破損不堪，不僅影響景觀，也恐影響老樹生長。花蓮市長魏嘉賢日前前往現勘表示，期望透過縣府與市公所的合作，將此處打造地景，讓民眾能更親近也能保護老樹。

▲▼保護老樹的樹穴圍籬多處破損不堪，不僅影響景觀也影響老樹生長。



明禮路上公園路至中正路口兩側的瓊崖海棠，是1909年日本政府為了慶祝台灣總督府花蓮港醫院落成而栽種的紀念樹。這條百年綠廊，成了記載花蓮的歷史走廊。近日有民眾向市公所反映該段圍籬損壞嚴重，魏嘉賢在建設課長徐國城、農觀課長洪國山的陪同下，前往明禮路勘查及討論未來施作方向，也邀請縣府農業處長羅文龍一起現勘。





徐國城表示，木作圍籬因長期受到風吹日曬雨淋易腐朽破爛，也曾多次遭車輛撞毀，加上許多民眾違規停車，將車輛開上人行道停駛於老樹根部，且漏油漏水等情形都不利老樹生長。未來在施作上，除希望改善該段的停車狀況，也將以保持透氣透水的工法，讓雨水可以滲透至地下涵養水源，並提供舒適的通學路線環境；易毀壞或遭白蟻蛀蝕的圍籬，將改以塑木材質施作，鋪面改用細沙及高壓平板磚，來營造老樹的最有利的生存空間。

▲花蓮市長魏嘉賢前往現勘，期望透過縣府與市公所合作打造花園城市地景。



魏嘉賢說，這些樹的年齡都已經超過一百歲，是花蓮的「國寶級」老樹，考量到老樹的生存與保護，特地向花蓮縣政府農業處徵詢意見，期盼經由樹委會的專家評估與建議，減低施作時對於老樹的傷害。



在整體規劃上，公所盼能與縣府合作，將此處作為示範點，將老樹、附近的景點以及學區串聯，並融入人文歷史、藝術及環境教育等概念，來打造花蓮專屬的花園城市地景，讓民眾及觀光客能親近，也能藉此了解花蓮市的歷史背景。



由於公所財政拮据，希望縣府能協助經費，魏嘉賢表示也會積極透過營建署、花東基金計畫或前瞻計畫等多方管道來爭取經費。