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台東泰源15戶無自來水　劉櫂豪爭取9百萬前瞻補助優先施工

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▲▼立委劉櫂豪邀集水利署、台灣自來水公司第十區管理處等單位前往會勘並爭取經費協助。（圖／劉櫂豪辦公室提供，下同）

▲▼立委劉櫂豪邀集水利署、台灣自來水公司第十區管理處等單位前往會勘並爭取經費協助。（圖／劉櫂豪辦公室提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣東河鄉泰源村中興一帶15戶居民因無自來水飲用，自來水公司規劃管線工程所，需經費約900萬元，立委劉櫂豪21日邀集水利署林元鵬副總工程司、台灣自來水公司第十區管理處李慶興處長前往會勘無自來水改善情形，爭取經費協助，水利署允諾列入「前瞻基礎建設-無自來水地區供水改善計畫」優先辦理。

東河鄉泰源村目前供水普及率僅60.84%，其中居住在中興一帶居民約15戶，因住戶分散、距自來水幹管較遠、接管經費龐大而無自來水可用，故平常需自行引接數公里遙的山澗水使用，一遇颱風濁度太高或久日不雨，日常用水即出現問題，因此劉櫂豪特邀水利署、自來水公司及東河鄉公所等單位現場會勘，研議改善方案。

▲▼立委劉櫂豪邀集水利署、台灣自來水公司第十區管理處等單位前往會勘並爭取經費協助。（圖／劉櫂豪辦公室提供，下同）

劉櫂豪指出，本案經自來水公司勘估後，規劃該區需埋設100m/mDIP管線約1900公尺、增設1座配水池及改善1座加壓站，所需工程經費近900萬元，為加速改善居民生活，劉櫂豪要求水利署將本案優先列入「前瞻基礎建設-無自來水地區供水改善計畫」辦理，水利署並允諾全力協助，同時指示自來水公司儘速辦理後續事宜。

劉櫂豪表示，自來水公司將立即派員展開設計及施工等作業，目前規劃預計明年可完工通水，屆時將改善居民生活品質。

▲▼立委劉櫂豪邀集水利署、台灣自來水公司第十區管理處等單位前往會勘並爭取經費協助。（圖／劉櫂豪辦公室提供，下同）

劉櫂豪與當地住民話家常意見交流。

自來水公司十區處李處長表示，目前針對台東地區，計畫提報108年無自來水地區供水改善計畫計有20處，總經費高達4仟餘萬元，因用戶外線同時有補助，其中中低收入戶及普及率較低之村里，20公尺長度內施工費全額由水利署及縣政府相關計畫補助，故希望鄉親踴躍提出申請並使用穩定安全的自來水。

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