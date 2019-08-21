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喜獲U-start百萬補助　嘉藥獨步私立科大

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▲教育部青年發展署「U-start創新創業計畫」，嘉南藥理大學3個團隊通過審查，獲得超過百萬補助金，成果豐碩十分亮眼。（圖／記者林悅翻攝）

▲教育部青年發展署「U-start創新創業計畫」，嘉南藥理大學3個團隊通過審查，獲得超過百萬補助金，成果豐碩十分亮眼。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

教育部青年發展署公布2019年度教育部青年署「U-start創新創業計畫」審查結果，嘉南藥理大學的「白玉蝸居」、「Grow Sea urchin」、「I Care農妝品」3個團隊通過審查，獲得超過百萬補助金，通過的案數更是全國私立技職院校中最多，成果豐碩十分亮眼。

「U-start創新創業計畫」的目的在鼓勵青年學生「勇於挑戰、大膽創新」，希望結合學校育成輔導資源，提供青年創業實驗場域，協助創業實踐，並培養具創業家精神之人才。申請資格以畢業5年內大專生及在校生為主，落實鼓勵青年創業的精神。2019年度計畫類別分為服務業、製造業、文創業、社會企業、教育創新五大類，共補助75案。

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對榮獲補助的學生來說，計畫的通過不僅是對自身理念的肯定，更代表踏上創業旅程的開端。通過「社會企業」類審查的「I Care農妝品」黃立丞、張俊麟表示，看到種植水果友人在淘汰次級品的無奈，雖然有有機認證護身，仍難逃天災影響收成或賣相不佳而降低收入。在與化粧品應用與管理系陳美惠及呂昆霖老師討論後，激盪出的想法是希望以自然農法栽種的農產品來開發出「台灣在地農妝品」，減少農產品因為外形不佳或生產過剩所造成的「剩食」問題，達到支持在地農業、循環經濟、友善地球的願景。

餐旅管理系林美芳及吳正雄老師團隊在本次的審查中，「白玉蝸居」、「Grow Sea urchin」兩個計畫都獲得「服務業」項目的審查補助，說起餐旅系跨足養殖業，林美芳老師說餐旅系本來是針對消費者，現在是把重點放在怎麼讓蝸牛、海膽吃的健康還要頭好壯壯。林老師接著指出，台灣養殖業有著深厚的生產實力，但是在銷售及產品推廣上可以再提升，因此結合餐旅與養殖，希望能協助青年在養殖創業上以自產自銷為前提，提升食材品質的同時，也讓食材的應用更多樣化。

嘉南藥理大學陳鴻助校長，對於連續多年榮獲教教育部青年署「U-start創新創業計畫」青睞表示，近年來，學校積極輔導學生投入創新及創業相關競賽，並每年舉辦核心產品發表會，鼓勵師生共同創作產品。透過學校專業師資輔導及研究發展處育成中心推動，激發學生在學校所學，輔導創業實務經驗，整合學校及政府資源，以導引學生往未來創業的方向發展，讓同學成功由校園進入職場，創造更多的資源及機會。

嘉藥副校長兼研發長廖志祥教授則指出，青年創業為政府推動之重要政策也是現今社會的趨勢，在創業過程中，若能取得更多資源及協助，就可以讓懷抱理想的青年，無後顧之憂地展開創業行動並邁向成功之路，育成中心在學生創業過程中，將協助檢視企業整體，獲取正確市場資訊，提供相關協助與資源。

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關鍵字：U-start,補助,嘉藥,科大

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