豐源及機場附近巷道年久失修　饒慶鈴允諾5百萬經費補助修繕

▲台東縣長饒慶鈴實地視察了解現況，當場允諾補助5百餘萬元進行改善路面。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東市豐源地區及機場附近綏遠路等巷道，由於年久失修，造成裂縫破損，台東市公所及地方民意提案建議改善，縣長饒慶鈴20日前往實地視察，了解地方需求與現況，當場允諾補助5百餘萬元進行改善路面，以維護民眾行的安全。





饒慶鈴20日上午由縣府建設處代理處長蔡勝雄、土木科長楊志隆陪同，分別前往太原路與中華路四段534巷口，以及機場鳳凰宮旁山西路視察道路改善工程，議員李建智、周達三、台東市長張國洲、市民代表張品澤、陳慶忠都到場關心，除聽取土木科楊科長的簡報外，並實地走一段了解路況。



市公所及地方民意提案建議改善的路段有中華路四段534巷道路改善（太原路至綏遠路）850公尺，需求經費183萬5976元，以及台東市山西路二段道路路面改善（綏遠路到機場跑道旁），需求經費323萬元，合計約5百餘萬元。

▲台東市豐源地區及機場附近綏遠路等巷道，由於年久失修路面裂縫破損。

饒慶鈴在了解地方需求及聽取張市長等人意見後，當場指示土木科補助相關經費，並請市公所協助辦理道路路面改善，以維護民眾行的安全，至於山西路二段排水溝增闢，待日後再行勘查改善。



縣府建設處指出，村里聯絡道常因地處偏僻及經費拮据致已年久失修，雖然村里聯絡道為公所管養權責，唯經公所及地方民意提案建議改善，縣長考量公所轄區範圍廣泛及經費拮据，因此，會安排親至提案現場進行勘查。