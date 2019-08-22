快訊／南韓宣布撕毀《軍情協定》不續簽　反制日本經濟報復

▲ 南韓外長月初曾暗示毀約的可能性。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

二戰徵用工案挑起日韓貿易戰，南韓是否撕毀每年自動延長的《軍事情報保護協定》（GSOMIA）成為反制日本的關鍵，最晚必須在24日前決定。青瓦台22日下午召開國安會後宣布，決定不續簽GSOMIA，24日前將向日本通報此消息。

青瓦台國家安保室第一次長金有根於6時20分（台灣時間5時20分）召開記者會宣布，「政府決定終結日韓間針對保護軍事秘密情報的協定，將依據協定，在延長時限前透過外交管道通報日本政府。」

青瓦台認為，日本政府2日未提出具體根據，僅以「日韓間信賴關係受到破壞，導致安保上的問題」為由，將南韓踢出貿易白名單，為兩國安保合作環境帶來重大的變故，因此判斷，在此狀況之下續簽以軍情交流為目的的敏感協定不符合國家利益。

此前，南韓政府下午3時（台灣時間2時）召開由國家安保室長鄭義溶主導的國安會常任委員會議，商討是否延長GSOMIA。青瓦台相關人士稍早向記者透露，會議結束後，常任委員向總統文在寅報告會議結果；文在寅與委員討論約1小時後通過。

南韓外交部長康京和月初在泰國曼谷與日本外交大臣河野太郎及美國國務卿蓬佩奧會面時，曾暗示可能毀約。她稍早針對政府的決定說明，這是與日本間的信賴問題導致的結果，與美韓同盟並無關聯。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府對南韓政府的決定感到不可置信，將著手商討對策，認為有必要冷靜分析韓方立場，包括要求提出出口限制依據等主張。但首相安倍晉三稍早走出官邸時，並未對記者提問多作回應。

►►南韓最快明宣布是否續簽！ 撕毀《軍情協定》成貿易戰報復籌碼