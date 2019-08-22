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美國北韓對話停滯　南韓官員會美特使後樂觀預告：很快會重啟

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▲▼美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）出訪南韓，與與外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勳會晤。（圖／路透）

▲ 畢根21日與南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長及美韓北核協商首席代表李度勳會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

主導美國北韓無核化談判的美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）正出訪南韓，為達成北韓最終、充分驗證的無核化（FFVD），與多名當局者會面。南韓青瓦台國家安保室第二次長金鉉宗今（22）日稍早與畢根會談後透露，美國及北韓間的對話很快就會重啟。

北韓外交發言人才透過官媒警告，美韓不斷加劇的軍事敵對行為將削弱使朝鮮半島邁向永久和平的對話動力。金鉉宗今早11時起在政府首爾廳舍與畢根進行約70分鐘的會談，會後仍向記者表示，對美國及北韓對話感到相當樂觀，「雖然無法公開詳細的（會談）內容，但我認為很快就會成真。」

針對北韓近來不斷試射武器及以官媒嚴詞譴責的行為，金鉉宗指出，「雖然北韓至今持續批評我方，為達成建設性的目標，我們相當節制。而美國對此給予高度評價。在無核化協商進程中，美韓之間正緊密互助。因為畢根及他的對應官員李度勳本部長間的信賴，所有資訊都可以共享，事情也會很順利。」

2月越南「川金二會」破局後，美國及北韓間的實務協商停滯至今。儘管美國總統川普（Donald Trump）及北韓領導人金正恩6月於板門店短暫會面，承諾重啟談判，但目前未見具體成效。畢根20日抵達首爾時則表示，「我們已經準備好，一旦收到北韓的消息，就會盡快重啟談判。」

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