日本將建頂級神岡探測器！　直徑74米捕捉「宇宙隱身人」

▲「頂級神岡探測器」能更詳細地研究中微子的性質，探索物質的誕生。（圖／新華社）

實習記者崔子柔／綜合報導

日本文部科學省將在岐阜縣飛驒市建設中微子探測器的下一代「頂級神岡探測器（Hyper-Kamiokande）」，是日本現有「超級神岡探測器（Super-Kamiokande）」的後繼設施。計劃於2020年代後半期投入使用，日本科學界期待這一探測器能再次帶來諾貝爾獎級的成果。

據《共同社》報導，探測器預計建於飛驒市地下約650米處，主體為直徑74米、高約60米的圓筒狀水槽，它的規模比「超級神岡探測器」大5倍以上。水槽上設置約4萬個感測器捕捉太空中飛來的中微子進水後發出的微弱光線。由於設施巨大、感測器性能高，「頂級神岡探測器」能更詳細探究中微子的性質。

中微子又稱微中子，是構成物質的基本粒子之一，廣泛存在於宇宙中。基本上不與任何物質發生作用，所以難以捕捉和探測，被稱為宇宙「隱身人」。要探測中微子，目前較好的做法是在地下深處建造水槽式的探測器，捕捉穿透地層的中微子和水分子碰撞發出的微弱光。

2002年，東大特別榮譽教授小柴昌俊藉助「神岡探測器」和「超級神岡探測器」發現的中微子證據獲諾貝爾物理學獎。2015年，小柴的弟子梶田隆章捕捉到中微子振蕩現象也得到諾貝爾物理學獎，「超級神岡探測器」再次發揮了重要作用。日本科學界期待「頂級神岡探測器」有助於再度得獎。

報導指出，「頂級神岡探測器」建設費預計將達到650億日元（約191億台幣），除日本外，美國、英國等其他一些參與研究的國家也將出資。