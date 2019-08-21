南韓最快明宣布是否續簽！　撕毀《軍情協定》成貿易戰報復籌碼

▲ 文在寅及安倍6月底出席大阪G20峰會尷尬握手。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

日韓貿易戰延燒兩國軍事合作，每年自動延長的《軍事情報保護協定》（GSOMIA）如今也岌岌可危。南韓外交部長康京和月初曾暗示可能毀約，以報復日本。最新消息指出，青瓦台最快22日就會宣布續簽與否，最晚24日必須決定。

青瓦台相關人士今（21）日稍早接受《韓聯社》電訪透露，經國家安全會議討論後，國家安保室第二次長金鉉宗正擬定相關方案，將參考今起在北京登場的中日韓外長會議結果，最快明天發表立場。

GSOMIA的有效期限為一年，只要日韓任一方在到期日的90天前（8月24日）表示希望毀約，GSOMIA便失去效力；若雙方都未表態拒絕延長，則將自動延長一年。

康京和2日在泰國出席美日韓三邊會談時曾提及不續簽的可能性；日本官房長官菅義偉7月29日例行簡報時則針對GSOMIA表示，「2016年簽署以來，每年都會自動延長」。外界分析，此言代表日方也有意繼續延長。

新任美國國防部長埃斯柏（Mark Esper）9日與南韓防長鄭景斗會談時曾表示，GSOMIA是美日韓安保合作中相當關鍵的一部份。此前有分析認為，美國將日韓視為重要的同盟國，為確保面對北韓核武等議題的互助利場，希望維持GSOMIA。

康京和月初在泰國也曾有類似發言，但在貿易紛爭加劇之際，她表示，「對我們來說，現在的狀況讓我們不得不將所有事情帶上談判桌。」

《韓聯社》報導，考慮到美日韓軍事合作的重要性，青瓦台極有可能續簽。但GSOMIA是能夠用來對抗日本經濟報復的籌碼，國內不希望延長的聲浪不小，青瓦台可能會苦思到最後一刻。

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