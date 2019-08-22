　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

影／白鹿速度減緩…威力逐漸增強　美媒：登陸台灣前恐升級成「中颱」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼白鹿預測路徑。（圖／翻攝自PAGASA）

▲白鹿預測路徑。（圖／翻攝自PAGASA）

記者張方瑀／綜合報導

輕颱白鹿直撲台灣，美國氣象媒體AccuWeather預估，白鹿會持續增強，會在登陸台灣前升級成中颱。菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（PAGASA）指出，颱風Ineng（白鹿）速度正在減緩，以每小時15公里的速度朝西北方前進，瞬間陣風仍達到每小時80公里。

AccuWeather表示，目前白鹿正在菲律賓東方海域朝西北前進，不排除未來有持續增強的趨勢，從菲律賓北部到台灣周圍的漁船作業都會受到影響。AccuWeather預估，白鹿可能會升級成一級颶風（相當於中颱），並在23日上午至24日上午間登陸台灣，透過路徑判斷，台灣在24日的風雨將會最強烈。

▲▼白鹿衛星雲圖。（圖／翻攝自PAGASA）

▲白鹿衛星雲圖。（圖／翻攝自PAGASA

PAGASA數據指出，颱風Ineng（白鹿）在奧羅拉省（Aurora）卡西古蘭（Casiguran）以東840公里處，速度由每小時25公里，降至每小時15公里，並持續朝西北方前進。另外，颱風的最大風速仍保持在每小時65公里，瞬間陣風可達每小時80公里。不過距離菲律賓陸地較遠，不會造成劇烈影響，僅會由外圍環流加上西南氣流，在菲律賓東岸形成豪雨。

中央氣象局則警告，全台週六（24日）整天都有明顯風雨，尤其東南部地區更要注意劇烈豪大雨，依照目前路徑預估，周五上半天將發布海警、下半天不排除發布陸警，提醒民眾隨時留意最新颱風動態。

►►白鹿直撲！NASA「白胖暴風」衛星圖曝　從台灣登陸…暴雨影響時間拉長
►►「白鹿」續增強、變胖！接近台灣時達顛峰　周六全台警戒、豪雨炸2地區

►►颱風預測路徑不能只看一條線！　吳德榮：稱白鹿「穿心颱」不符科學行為

►超爽DER！點我現賺 2200

ET快訊
時速280公里狂飆10分鐘！日本新幹線「車廂沒關門」　隧道內
結構不對稱…白鹿暴風圈非正圓！「實際風雨會有南北差異」
獨／罔腰親密片瘋傳！鳳梨心痛認「她偷吃」　曝分手原因
快訊／道岔訊號異常！高鐵南下列車延誤
讓90位日籍官員空等25分鐘！　韓國瑜回應了

關鍵字：颱風,白鹿颱風,AccuWeather,PAGASA

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她長期腹痛以為便秘　40分鐘手術意外取出「1898顆」膽結石

喜馬拉雅山「骷髏湖」浮出800具人骨！專家驗DNA解謎團

時速280公里狂飆10分鐘！日本新幹線「車廂沒關門」　隧道內急停…

84歲翁晾衣失足　她目睹老伴「墜10樓扭曲慘死」心臟病發亡

引進尖端殺人武器！美韓軍事行為加劇　北韓警告：恐觸發新冷戰

輕型飛機故障墜海　冒險哥揪女「跳機漂海求生」自拍超嗨：我們在等救援！

聯準會憂「貿易戰不確定性」：將持續帶來全球經濟逆風

8歲童偷開爸爸車時速狂飆140公里　被捕哇哇大哭：我只是想兜風

影／白鹿速度減緩…威力逐漸增強　美媒：登陸台灣前恐升級成「中颱」

3條比特犬圍攻9歲女童！　父心碎目睹她慘遭咬斷頸慘死

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

謝忻消失70天首現身！　哽咽「我要向Grace道歉」

她長期腹痛以為便秘　40分鐘手術意外取出「1898顆」膽結石

喜馬拉雅山「骷髏湖」浮出800具人骨！專家驗DNA解謎團

時速280公里狂飆10分鐘！日本新幹線「車廂沒關門」　隧道內急停…

84歲翁晾衣失足　她目睹老伴「墜10樓扭曲慘死」心臟病發亡

引進尖端殺人武器！美韓軍事行為加劇　北韓警告：恐觸發新冷戰

輕型飛機故障墜海　冒險哥揪女「跳機漂海求生」自拍超嗨：我們在等救援！

聯準會憂「貿易戰不確定性」：將持續帶來全球經濟逆風

8歲童偷開爸爸車時速狂飆140公里　被捕哇哇大哭：我只是想兜風

影／白鹿速度減緩…威力逐漸增強　美媒：登陸台灣前恐升級成「中颱」

3條比特犬圍攻9歲女童！　父心碎目睹她慘遭咬斷頸慘死

環保署慶32周年　李應元盼盡速升等「環境資源部」

美領館噴漆「中國必勝」關4週　陸官媒批港司法「雙標」

中職／桃猿新洋投多猛抵台　洋將大限前可能接替冠猛

I.O.I林娜榮成為「少女時代」徐玄師妹　確定簽約新公司「未來動向」曝光

男星幸福肥鏟肉15kg！　小1號「瘦成南柱赫」⋯網驚：差好多

她長期腹痛以為便秘　40分鐘手術意外取出「1898顆」膽結石

英領事館職員突失聯「遭拘15天」！　胡錫進：無英國置喙空間

韓國瑜「當場簽下重啟連署」：我對核四一本初衷！　提出5個能源主張

近百藝術家受騙簽賣身契　華藝網負責人林株楠詐欺未遂起訴

限量「Discovery露營商品」來了！最低2.4折就能集點加價購

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

國際熱門新聞

裸女開M字腿「踩法拉利擋風玻璃..

12歲女遭泳池排水吸住　腦受損..

她慘中埋伏　遭7男擄走下藥輪暴..

忌妒母愛給弟妹…16歲資優生持..

18歲嫩妹上錯UBER　遭3男..

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

300條大白鯊目擊　美關閉60..

不滿女友藏FB密碼　變態男「拿..

偷拍夢露全裸遺體　底片失蹤至今

槍手掃射迎新派對　4女大生中彈

貝拉索恩A片未出 愛慾照先..

被女友分手　網紅直播跳漢江

影／瘋狂叫囂！他下秒遭壯碩女「..

淫商女密友手把手教少女如何口Ｘ

更多熱門

相關新聞

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰

輕颱白鹿持續逼近，更可能從台東一帶登陸台灣，周五在颱風外圍環流影響下，東半部會率先出現間歇陣雨，周六一整天則是颱風影響最明顯時間點，全台都有明顯風雨，尤其東半部、南部地區更要留意局部大雨、豪雨發生。氣象局依目前路徑預估，周五上半天將發布海警、下半天不排除發布陸警，提醒民眾隨時留意最新颱風動態。

吳德榮：稱白鹿「穿心颱」不符科學行為

白鹿比預期更強恐逼近中颱　鄭明典：要小心了

NASA「白胖暴風」衛星圖曝

白鹿颱風路徑南修　一圖看強弱關鍵

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

獨／罔腰親密片瘋傳！男友鳳梨心痛曝分手原因

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺秋打臉了

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

即／讓90位日籍官員空等25分鐘！韓國瑜：已獲體諒

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

台男問買貴冷氣有價值？洗冷氣師傅解答了

快訊／台鐵汐科到南港站單線行車　上班族氣炸了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面